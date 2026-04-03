موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالدولة

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تفاصيل هيكل الأجور الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من يوليو 2026 مع انطلاق السنة المالية الجديدة 2026/2027، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة آثار التضخم على مستوى المعيشة.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل المرتبات الجديدة بعد الزيادة

شهدت الرواتب زيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، وجاءت كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه.

الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه.

درجة مدير عام: من 10,300 إلى 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه.

أما بالنسبة للدرجات الأدنى، فقد جاءت الزيادات كالآتي:

الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: بين 8,100 و9,100 جنيه.

الدرجة السادسة: بين 7,000 و8,100 جنيه.

وتوضح هذه الزيادات التفاوت بين المستويات الوظيفية المختلفة، حيث تهدف إلى تحسين دخل كل فئة بما يتناسب مع مهامها ومسؤولياتها، مع التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة للعاملين الأقل دخلاً.

موعد تطبيق الزيادة وأثرها على العاملين

تبدأ الحكومة تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، لتنعكس مباشرة على رواتب العاملين بالدولة، وتستهدف هذه السياسة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع مستوى الدخول، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ضمن حزمة أوسع من السياسات الرامية لدعم الأسواق ومواجهة الضغوط التضخمية، مع التركيز على استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة.

السياق الاقتصادي وأهمية القرار

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتأثير التضخم على القوة الشرائية للمواطنين. ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لدعم العاملين في الدولة، ومواجهة الضغوط الاقتصادية دون الإضرار بالقدرة التنافسية للجهاز الإداري.

كما يعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، وذلك من خلال دراسة دقيقة للرواتب والأجور على جميع المستويات الوظيفية، بما يضمن العدالة والمساواة بين العاملين.

بهذه الخطوة، تكون الحكومة قد أظهرت التزامها بتحسين الظروف المعيشية للموظفين، وضمان أن تواكب الرواتب ارتفاع تكاليف المعيشة، لتشكل قاعدة اقتصادية مستقرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.