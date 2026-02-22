موعد أذان الظهر اليوم في القاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة رابع أيام رمضان

يبحث المواطنون بشكل مكثف عن موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22 فبراير 2026، الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، لمعرفة توقيت أداء الصلاة في منتصف يوم الصيام، خاصة أن صلاة الظهر تمثل محطة إيمانية مهمة خلال ساعات النهار، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتزداد معدلات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بالتزامن مع أجواء رمضان، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في وقتها، وعلى رأسها صلاة الظهر التي تأتي في قلب اليوم، لتجدد النشاط الروحي وتمنح الصائم دفعة معنوية لاستكمال يومه.

أهمية أذان الظهر في شهر رمضان

يحمل أذان الظهر دلالة خاصة في رمضان، إذ يأتي بعد ساعات من الصيام والامتناع عن الطعام والشراب، ليذكر المسلم بغاية الصوم، وهي التقوى والانضباط.

وصلاة الظهر من الصلوات المفروضة التي لا تسقط عن المسلم بأي حال ما دام عاقلًا بالغًا، فهي ركن أساسي من أركان الإسلام العملية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويؤكد العلماء أن الالتزام بصلاة الظهر في وقتها يعكس حرص المسلم على تنظيم يومه وفق مواقيت محددة، إذ جعل الله لكل صلاة وقتًا معلومًا، ما يعلم المسلم قيمة الدقة والنظام.

موعد أذان الظهر اليوم في القاهرة والمحافظات

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، جاءت مواقيت أذان الظهر اليوم الأحد في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة

أذان الظهر: 12:08 ظهرًا

الإسكندرية

أذان الظهر: 12:14 ظهرًا

أسوان

أذان الظهر: 12:02 ظهرًا

الإسماعيلية

أذان الظهر: 12:04 ظهرًا

ويختلف توقيت أذان الظهر من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق بسيطة نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي وخطوط الطول والعرض، وهو ما يفسر تقدم بعض المحافظات أو تأخرها في رفع الأذان.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في مصر

إلى جانب موعد أذان الظهر، جاءت مواقيت الصلاة اليوم في عدد من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة

الفجر: 5:02 ص

الظهر: 12:08 م

العصر: 3:22 م

المغرب: 5:49 م

العشاء: 7:06 م

الإسكندرية

الفجر: 5:07 ص

الظهر: 12:14 م

العصر: 3:27 م

المغرب: 5:53 م

العشاء: 7:11 م

أسوان

الفجر: 4:54 ص

الظهر: 12:02 م

العصر: 3:20 م

المغرب: 5:48 م

العشاء: 7:01 م

فضل صلاة الظهر وأثرها في حياة المسلم

تمثل صلاة الظهر فرصة للتوقف وسط انشغالات اليوم، خصوصًا في أوقات العمل، حيث يدعو الأذان المسلم إلى ترك مشاغله والتوجه إلى الصلاة. ويُعد هذا الالتزام تجسيدًا عمليًا لقوله تعالى: ﴿يـٰبني ءادمَ خُذوا زينَتَكُم عند كل مَسْجِد﴾.

كما أن من شروط صحة الصلاة الطهارة الكاملة، سواء طهارة البدن أو الثياب أو المكان، وهو ما يعكس اهتمام الإسلام بالنظافة الحسية والمعنوية. والمواظبة على صلاة الظهر في جماعة تعزز روح التراص ووحدة الصف، حيث يقف المصلون جنبًا إلى جنب دون تفرقة.

لماذا يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الظهر؟

يحرص الكثيرون على متابعة موعد أذان الظهر اليوم لضبط مواعيد أعمالهم واستراحاتهم، خاصة في شهر رمضان الذي تتغير فيه أنماط الحياة اليومية. فالصلاة ليست مجرد عبادة وقتية، بل نظام حياة قائم على الانضباط والالتزام.

ومع حلول رابع أيام رمضان، يظل أذان الظهر علامة فارقة في يوم الصائم، يذكره بفضل العبادة، ويمنحه فرصة جديدة لمضاعفة الأجر، في شهر تتنزل فيه الرحمات وتُغفر فيه الذنوب، سائلين الله القبول وحسن الطاعة.