تطورات إصابة إمام عاشور وموقفه من مباريات الأهلي القادمة بمونديال الأندية

تعرض فريق الأهلي ، لصدمة كبيرة بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق بكأس العالم للأندية.

جاءت إصابة اللاعب خلال مشاركته بمباراة فريقه أمام إنتر ميامي، والتي انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام بالميراس بعد تعادله أمام انتر ميامي ضمن مجموعته بالبطولة التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وقد خاض الفريق ودية أمام باتشوكا قبل انطلاق البطولة للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق.

موعد مباراة الاهلي أمام انتر ميامي

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق انتر ميامي، التي جمعتهما في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، انطلقت فجر اليوم الأحد 15 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 3:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي أمام انتر ميامي

تم نقل أحداث مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق انتر ميامي التي جمعتهما في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد انتر ميامي

تشكيل الاهلي ضد انتر ميامي

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي أمام نظيره فريق انتر ميامي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، حمدي فتحي.

بعثة الأهلي بكأس العالم للأندية

وتضم بعثة النادي الأهلي 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، ووسام أبو علي وأليو ديانج وزيزو.

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