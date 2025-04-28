خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع الوزارة

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، أعلنت الوزارة عن إتاحة أرقام جلوس الطلاب عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل عملية الوصول إلى بيانات الامتحانات ومقرات اللجان.

ويعرض لكم الموجز خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام جلوسهم باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:( هنا )

تسجيل الدخول:

إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

الاستعلام عن رقم الجلوس:

بعد تسجيل الدخول، ستظهر صفحة تحتوي على رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية والمواد الدراسية المقررة.

طباعة رقم الجلوس:

يُنصح بطباعة رقم الجلوس للاحتفاظ به، حيث يُستخدم في أوراق البابل شيت أثناء الامتحانات.

توزيع أرقام الجلوس في المدارس

بعد الاستعلام الإلكتروني، سيتم توزيع بطاقات أرقام الجلوس على المدارس الثانوية لتسليمها للطلاب، ويُتوقع أن تبدأ عملية التسليم في منتصف مايو 2025، وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

تاريخ بدء الامتحانات:

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

محتويات بطاقة رقم الجلوس:

تحتوي البطاقة على اسم الطالب، رقم الجلوس، مقر اللجنة الامتحانية، والمواد الدراسية المقررة.

استخدام رقم الجلوس:

يُستخدم رقم الجلوس في أوراق البابل شيت أثناء الامتحانات، ويجب على الطلاب التأكد من كتابته بشكل صحيح.

أهمية الاستعلام المبكر عن أرقام الجلوس وتحديث البيانات

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2025، أكدت الوزارة على ضرورة أن يقوم الطلاب بالاستعلام عن أرقام جلوسهم في الوقت المحدد لضمان عدم حدوث أي تأخير أو مشاكل قبل الامتحانات، كما شددت الوزارة على أهمية تحديث البيانات الشخصية للطلاب عبر النظام الإلكتروني لضمان صحتها، إذ أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى مشكلات في مراكز الامتحانات، ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تخصيص خدمة الدعم الفني عبر الموقع الإلكتروني لتوفير المساعدة للطلاب الذين يواجهون صعوبات أثناء عملية الاستعلام، ولذا يُنصح الطلاب بمتابعة جميع التعليمات وتواريخ الاستعلام المحددة بشكل دقيق لتفادي أي تأخير أو مشاكل في مواعيد الامتحانات.

ويُعد الاستعلام عن رقم الجلوس خطوة أساسية في استعدادات الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، ويُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات المتعلقة بالامتحانات.

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