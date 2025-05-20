وزير التعليم: برامج تدريب رقمية لرفع كفاءة المعلمين ومواكبة التحول الرقمي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الكوادر التدريسية، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجه الوزارة لدمج المكون الرقمي في برامج التدريب الموجهة للمعلمين، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بجودة التعليم ومواكبة التحول الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تحول في أساليب التدريب لمواكبة الرقمنة

وأوضح الوزير أن إدخال التقنيات الرقمية في برامج التدريب لا يقتصر فقط على استخدام الأجهزة أو البرمجيات، بل يمتد ليشمل إعداد المعلمين وتمكينهم من استخدام أدوات التكنولوجيا بفعالية داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تأهيلهم للتعامل مع منصات التعليم الإلكتروني الحديثة وتوظيفها في العملية التعليمية بشكل يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

برامج تدريبية متخصصة وتفاعلية

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد برامج تدريبية متخصصة تتضمن وحدات تعليمية رقمية، ودورات حول استخدام التطبيقات التعليمية، والتعامل مع أنظمة إدارة التعلم، إلى جانب التدريب على إنتاج محتوى رقمي تفاعلي يعزز من تفاعل الطلبة ويشجع على الابتكار والإبداع داخل الصفوف.

سد الفجوة التقنية بين المعلمين والطلبة

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير المعلم، باعتباره أحد الركائز الأساسية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن دمج المكون الرقمي سيساهم أيضًا في سد الفجوة المعرفية والتقنية بين المعلمين والطلبة، الذين باتوا أكثر اندماجًا مع التقنيات الحديثة في حياتهم اليومية.

شراكات دولية ومؤشرات أداء

كما نوه إلى أهمية بناء شراكات مع مؤسسات دولية ومحلية متخصصة في تقنيات التعليم لتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة، إلى جانب قياس أثر هذه البرامج من خلال مؤشرات أداء واضحة تضمن فاعليتها واستمراريتها.

دعوة للمعلمين: استثمروا في المستقبل

وفي ختام تصريحه، شدد الوزير على أن الوزارة ماضية في خططها لتحديث منظومة التعليم بالكامل، وأن الاستثمار في تدريب وتأهيل المعلمين هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، داعيًا جميع المعلمين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه البرامج والاستفادة منها في تطوير أدائهم المهني.

التحول الرقمي: ضرورة لا خيار

ويأتي هذا الإعلان في ظل تحولات كبيرة يشهدها قطاع التعليم عالميًا، ما يفرض ضرورة تبني استراتيجيات مرنة تعتمد على الرقمنة والتعلم المستمر، لضمان مواكبة التطورات وتسليح المعلمين بالأدوات التي تعينهم على أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار.

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