التعليم تعلن تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025.. إليك رابط التقديم

في إطار سعي الدولة لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر التربوية، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لشغل وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لنجاحات هذه التجربة التعليمية الرائدة التي انتشرت في مختلف محافظات الجمهورية، واستجابة لرؤية الدولة التي تركز على بناء الإنسان وتعزيز الجودة في العملية التعليمية.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل وظائف المدارس اليابانية بحسب ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم.

فتح باب التقديم لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

تستهدف وزارة التربية والتعليم استقطاب أفضل الكفاءات التربوية من معلمين وإداريين من مختلف التخصصات، وذلك للعمل بفروع المدارس المصرية اليابانية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الانضباط والجودة والتميز في التعليم.

وظائف المدارس المصرية اليابانية

مزايا للمعلمين في وظائف المدارس المصرية اليابانية

تقدم المدارس المصرية اليابانية بيئة تعليمية متكاملة تقوم على القيم والانضباط، وتركز على تطوير المعلمين مهنيًا من خلال تدريبات متقدمة بإشراف خبراء يابانيين، إضافة إلى برامج للتبادل الثقافي تشمل زيارات ميدانية لليابان سنويًا، مما يسهم في تنمية قدرات المعلم وتوسيع آفاقه التربوية.

كما تتيح المدارس فرصة سفر لعدد مختار من المعلمين سنويًا لزيارة اليابان والاطلاع على النظم التعليمية المتقدمة، ما يعزز من مهاراتهم التعليمية ويمنحهم تجربة ثقافية ومهنية فريدة، كما توفر تدريبات داخلية مستمرة تغطي أحدث أساليب التدريس.

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موعد التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

التقديم بدأ من اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 10 يونيو 2025، ويُتاح لجميع الراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي الخاص بالمدارس المصرية اليابانية https://ejsadm.moe.gov.eg/

شروط القبول في وظائف المدارس المصرية اليابانية

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو دبلومة تربوية، ويجيد اللغة الإنجليزية خاصة للمواد التي تُدرّس بها. كما يُشترط وجود خبرة سابقة في مجال التدريس، مع أولوية لمن لديهم خبرات في المدارس الخاصة أو الدولية.

التخصصات المطلوبة في وظائف المدارس المصرية اليابانية

تشمل الوظائف المطروحة تخصصات تعليمية مثل اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، التربية الفنية، التربية الموسيقية، اللغة العربية، التربية الرياضية، تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وظائف في الدعم الفني، الشؤون الإدارية، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

منظومة تقييم دقيقة لاختيار الكفاءات

أعلنت الوزارة أن اختيار المتقدمين سيتم وفقًا لمنظومة تقييم إلكترونية دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، وتسمح باستقطاب أفضل العناصر التربوية القادرة على تنفيذ فلسفة التعليم الياباني وتطبيقها داخل المدارس المصرية.

الوزارة تدعو الكفاءات التعليمية للتقديم

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إتاحة هذه الوظائف تمثل التزامًا حقيقيًا بتطوير المنظومة التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة قائمة على الجودة. ودعت الوزارة جميع الراغبين من المعلمين المؤهلين والمتميزين إلى سرعة التقديم والالتزام بكافة الشروط والمعايير المطلوبة في المواعيد المحددة.

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