فتح باب التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي إلكترونيًا حتى نهاية يونيو 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم الإلكتروني للأطفال المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي 2025/2026، وذلك ابتداءً من 1 يونيو 2025 ويستمر حتى 30 يونيو 2025، عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

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رابط التقديم

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم فقط من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط: (هنا)، مشددة على أن التقديم الورقي لن يُقبل إلا بعد ظهور نتيجة القبول المبدئي وقيام ولي الأمر بطباعة استمارة التقديم.

شروط القبول

تشترط الوزارة لقبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2025، أما بالنسبة لرياض الأطفال، فيجب ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات في نفس التاريخ، ويتم التقديم وفقًا للمربع السكني والإداري التابع له ولي الأمر، مع إعطاء الأولوية في التسكين للسن الأكبر.

خطوات التقديم

يشترط على ولي الأمر إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني أو تسجيل الدخول باستخدام بياناته، ثم إدخال بيانات الطفل المراد التقديم له، واختيار نوع التعليم (رسمي أو رسمي لغات) وتحديد الإدارة التعليمية والمدرسة المطلوبة، على أن يتم ترتيب الرغبات حسب الأولوية. بعد إتمام التسجيل، يجب طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها لحين طلبها في المدرسة بعد القبول.

متابعة النتيجة وتقديم الملف

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي إلكترونيًا خلال شهر يوليو، وبعدها يتوجه أولياء الأمور إلى المدارس التي تم قبول أطفالهم بها لتسليم الملفات الورقية المطلوبة، والتي تشمل أصل شهادة الميلاد، وصور شخصية للطفل، وصورة بطاقة ولي الأمر، وشهادات التطعيمات.

توجيهات مهمة من الوزارة

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بمواعيد التقديم الإلكترونية وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتفادي الضغط على الموقع، كما أكدت على ضرورة إدخال البيانات بدقة كاملة لتفادي الاستبعاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يضمن عدالة توزيع الطلاب على المدارس وتحقيق مبدأ الشفافية في القبول.

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