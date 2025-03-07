رابط التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية
أتاحت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2025-2026 في المدارس الحكومية الرسمية الدوليةIPS - ELS، حيث يمكن لأولياء الأمور الحصول على الرابط الرسمي للتسجيل.
ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على الرابط الرسمي لـ التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.
موعد التقديم لمرحلة رياض أطفال
يبدأ التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية يوم السبت 1 مارس 2025 ويستمر حتى الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط الرسمي من هنـــــــــــا.
مستندات التقديم لمرحلة رياض أطفال
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية يتطلب تقديم مجموعة من المستندات، وهي:
- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.
- شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر مع نسختين مصورتين.
- نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.
- صور من المؤهلات الدراسية للأب والأم.
- نموذج التقديم للعام الدراسي 2025-2026 بعد استكمال جميع البيانات.
- ملف أزرق مقاس A4 يحتوي على جميع المستندات، مع كتابة اسم الطفل عليه.
المدارس الرسمية الدولية المتاحة للتقديم في مرحلة رياض أطفال
حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل التقديم لمرحلة رياض أطفال بـ المدارس الرسمية الدولية المتاحة والتي تشمل:
- IPS 10th of Ramadan
- IPS Alexandria
- IPS Damietta
- IPS Damanhour
- IPS Dikirnis
- IPS El Obour
- IPS El-Mokattam
- IPS Faqous
- IPS Fifth Settlement
- IPS Heliopolis
- IPS Kafr Elsheikh
- IPS Mansoura
- IPS Mostafa Elnahas
- IPS New Administrative
- IPS New Mansoura
- IPS New Valley
- IPS Nubaria
- IPS October 1
- IPS October 2
- IPS October 3
- IPS Port Said 1
- IPS Port Said 2
- IPS Rawdat El-Obour
- IPS Rod El-Farag
- IPS Sherouk
- IPS Tanta
- IPS Zahraa Nasr City
- IPS El Arish
تفاصيل المدارس الرسمية الدولية
يأتي فتح باب التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متميز وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تطبق هذه المدارس المناهج البريطانية وتوفر بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
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