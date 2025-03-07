رابط التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية

أتاحت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2025-2026 في المدارس الحكومية الرسمية الدوليةIPS - ELS، حيث يمكن لأولياء الأمور الحصول على الرابط الرسمي للتسجيل.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على الرابط الرسمي لـ التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

موعد التقديم لمرحلة رياض أطفال

يبدأ التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية يوم السبت 1 مارس 2025 ويستمر حتى الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط الرسمي من هنـــــــــــا.

مستندات التقديم لمرحلة رياض أطفال

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية يتطلب تقديم مجموعة من المستندات، وهي:

12 صورة شخصية حديثة للطفل. شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر مع نسختين مصورتين. نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم. صور من المؤهلات الدراسية للأب والأم. نموذج التقديم للعام الدراسي 2025-2026 بعد استكمال جميع البيانات. ملف أزرق مقاس A4 يحتوي على جميع المستندات، مع كتابة اسم الطفل عليه.

التقديم لمرحلة رياض أطفال

المدارس الرسمية الدولية المتاحة للتقديم في مرحلة رياض أطفال

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل التقديم لمرحلة رياض أطفال بـ المدارس الرسمية الدولية المتاحة والتي تشمل:

IPS 10th of Ramadan

IPS Alexandria

IPS Damietta

IPS Damanhour

IPS Dikirnis

IPS El Obour

IPS El-Mokattam

IPS Faqous

IPS Fifth Settlement

IPS Heliopolis

IPS Kafr Elsheikh

IPS Mansoura

IPS Mostafa Elnahas

IPS New Administrative

IPS New Mansoura

IPS New Valley

IPS Nubaria

IPS October 1

IPS October 2

IPS October 3

IPS Port Said 1

IPS Port Said 2

IPS Rawdat El-Obour

IPS Rod El-Farag

IPS Sherouk

IPS Tanta

IPS Zahraa Nasr City

IPS El Arish

التقديم لمرحلة رياض أطفال

تفاصيل المدارس الرسمية الدولية

يأتي فتح باب التقديم لمرحلة رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متميز وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تطبق هذه المدارس المناهج البريطانية وتوفر بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

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