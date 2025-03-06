جامعة بوليتكنك مصر تُطلق مسابقة TechTank لدعم ريادة الأعمال لطلاب المدارس

أعلنت جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) – بوليتكنك مصر عن إطلاق TechTank، وهي مسابقة تهدف إلى اكتشاف وتمكين العقول الشابة من طلاب المرحلة الثانوية، حيث توفر لهم فرصة لعرض أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين، بالإضافة إلى جائزة مالية كبيرة وفرصة لتحويل ابتكارتهم إلى مشاريع على أرض الواقع.

إطلاق مسابقة TechTank

تستهدف المسابقة الطلاب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث يمكن لكل مدرسة ترشيح ثلاث فرق، يتكون كل منها من ثلاثة أعضاء.

مجالات التنافس في مسابقة TechTank لطلاب المدارس

وسيحصل المشاركون على فرصة التنافس في مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل: تكنولوجيا المعلومات، هندسة النقل، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تصميم المنتجات، الطاقة، الزراعة، وتطوير الألعاب، وغيرها من القطاعات المبتكرة. من المقرر أن يكون آخر موعد لتقديم المشروعات يوم 20 مارس 2025، بينما سيُقام يوم العرض النهائي وإعلان الفائزين في 14 أبريل 2025.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) - بوليتكنك مصر لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، عبر إتاحة منصة تعليمية تنافسية تربط التعليم بالصناعة، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

كما تسعى الجامعة من خلال هذه المسابقة إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتمكين الجيل الجديد من مواجهة متغيرات السوق، عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، قائلًا:" Tech Tank تمثل فرصة ذهبية لطلاب المرحلة الثانوية لإخراج أفكارهم إلى النور وتحويلها إلى حلول عملية تواكب متطلبات صناعة المستقبل، إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دعم رواد الأعمال الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مستقبل مزدهر لمصر. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نعلن عن تقديم جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه مصري لأصحاب أفضل فكرة قابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروع ملموس".

وأكد السويدي أن الجامعة، منذ تأسيسها، تضع نصب أعينها تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة، ونتيجة لذلك، يتميز خريجو جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر (SU Tech) بجاهزيتهم الكاملة للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، حرصت الجامعة على استكمال رؤيتها بتوفير تعليم متميز لا يقتصر فقط على إعداد الطلاب أكاديمياً، بل يمتد إلى تمكينهم من ترجمة مشاريعهم إلى واقع ملموس بكفاءة وفاعلية، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لتحقيق النجاح والريادة في مختلف المجالات".

من جانبها، أكدت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، أن جامعة السويدي للتكنولوجيا – (SU Tech) بوليتكنك مصر، تلتزم بتوفير بيئة تعليمية متطورة تعزز الابتكار والتعليم العملي، وذلك وفق شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية عالمية تضمن للطلاب مستوىً أكاديميًا متقدمًا وتجارب تعليمية تواكب احتياجات السوق.

وأضافت أن TechTank يأتي امتدادًا لهذه الرؤية، حيث يوفر للطلاب من كافة المدارس فرصة فريدة لتطبيق ما تعلموه في بيئة تنافسية حقيقية، تمكنهم من اختبار أفكارهم، وتطويرها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل والمساهمة في صناعة المستقبل.

مبادرات جامعة السويدي للتكنولوجيا لدعم الشباب

وجدير بالذكر أن جامعة السويدي للتكنولوجيا– (SU Tech) بوليتكنك مصر قد أطلقت عدة مبادرات لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ففي أغسطس 2023، أعلنت الجامعة عن شراكات استراتيجية مع عدد من رواد الصناعة المحليين والدوليين، بهدف توفير تدريب عملي للطلاب خلال سنوات دراستهم. شملت هذه الشراكات مؤسسات مثل مجموعة السويدي إلكتريك، وغيرهم من رواد الصناعات المختلفة في مصر.

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