5 قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم تُحدث تحولًا في نظام الدراسة والامتحانات

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم وتطوير النظام التعليمي في مصر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 105 (تابع) الصادر في 12 مايو 2025، مجموعة من القرارات الجديدة التي أصدرها وزارة التربية والتعليم، وهذه القرارات تهدف إلى تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس الرسمية والدولية التي تقدم شهادات أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، وتنطوي هذه القرارات على تغييرات هامة تساهم في تحسين مستوى التعليم وتوحيد المعايير في مختلف المدارس.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

القرارات الجديدة التي تم إصدارها:

قرار رقم 148 لسنة 2024:

يشمل هذا القرار إلزام كافة المدارس التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية بتدريس مادة اللغة العربية لمراحل رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس التربية الدينية واللغة العربية للطلاب في الصفوف من الأول حتى الثالث وما يعادلها، أما من الصف الرابع حتى التاسع، فيتم تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وفقًا للمناهج المطبقة في المدارس الرسمية، مع تحديد نسبة 10% من درجات المجموع الكلي لكل مادة.

قرار رقم 150 لسنة 2024:

هذا القرار يتضمن إصدار لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لمراحل التعليم قبل الجامعي، بهدف تحسين مستوى الانضباط داخل المدارس وتعزيز الحوافز التي تشجع الطلاب والمعلمين على الالتزام بالقواعد التعليمية.

قرار رقم 163 لسنة 2024:

يتضمن هذا القرار تعديلًا على المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، الذي يحدد ضوابط العمل في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في عمل هذه المدارس.

قرار رقم 234 لسنة 2024:

يختص هذا القرار بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية وكذلك إجراءات منح المنح الدراسية للطلاب المصريين العائدين من الخارج، وهذه التعديلات تهدف إلى تسهيل وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب المصريين والوافدين.

قرار رقم 78 لسنة 2025:

يهدف هذا القرار إلى إعادة تنظيم اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، بهدف ضمان جودة المحتوى المطبوع وتوافقه مع المناهج الرسمية.

أهمية هذه القرارات:

تأتي هذه القرارات في وقت حاسم لتحسين النظام التعليمي في مصر، خصوصًا في المدارس التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية، حيث تضمن تطبيق مواد أساسية مثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، مما يساعد في تعزيز الهوية الوطنية، كما أن القرارات المتعلقة بالتحفيز والانضباط تساهم في رفع مستوى الانضباط داخل المدارس، وتعد هذه الخطوات جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم، بما يتماشى مع احتياجات المستقبل.

اقرأ أيضا : تطوير التعليم والأنشطة الطلابية: رئيس جامعة عين شمس يقود الجلسة الثامنة الحاسمة

طلاب جامعة جزيرة الأمير إدوارد يناقشون أفكار تسويقية عالمية للمتحف المصري الكبير





