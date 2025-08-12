إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا عن تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وشمل الإعلان الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة، المسجلين ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويرصد الموجز التفاصيل.
الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية 2025
أوضحت الوزارة أن الحدود الدنيا للتنسيق تم تحديدها بدقة لضمان توزيع الطلاب على الكليات المتاحة بما يتناسب مع المجموع التراكمي لكل طالب، مع الالتزام بسعة الكليات المحددة، وتشمل القوائم المعلنة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بنظام الثانوية العامة الجديد (نظام حديث).
فرص القبول في الكليات والمعاهد
أكدت وزارة التعليم العالي أن نتيجة التنسيق تمنح الطلاب فرصة الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد المتميزة، سواء في التخصصات العلمية أو الأدبية، مع استمرار إتاحة تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة للطلاب المتبقين أو الحاصلين على الدور الثاني.
اعرف كليتك بالدرجة بتاعتك
طب القاهرة 303.5
طب المنصورة 303.5
طب الزقازيق 303
طب الإسكندرية 302.5
طب فاقوس 302.5
طب دمياط 302.5
طب كفر الشيخ 301.5
طب طنطا 301.5
طب عين شمس 301
طب سوهاج 300.5
طب بور سعيد 300.5
طب المنوفية بشبين الكوم 300.5
طب بنها 300.5
طب حلوان 300
طب قناة السويس بالإسماعيلية 300
طب الفيوم 299.5
طب السويس 299.5
طب بني سويف 299
طب جنوب الوادي 299
طب المنيا 298.5
طب الاقصر 298.5
طب العريش 298.5
طب أسيوط 298.5
طب الوادي الجديد 298
طب أسنان المنصورة 298
طب أسوان 298
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5
طب أسنان الزقازيق 297.5
طب أسنان كفر الشيخ 297.5
طب أسنان جنوب الوادي 297.5
طب أسنان طنطا 297
طب أسنان عين شمس 297
صيدلة سوهاج 297
طب أسنان الإسكندرية 297
طب أسنان القاهرة 297
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297
طب أسنان المنيا 297
طب أسنان أسيوط 297
طب أسنان بني سويف 296.5
طب أسنان الفيوم 296.5
طب أسنان المنوفية 296.5
طب أسنان السويس 296.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
هندسة القاهرة 296
صيدلة جنوب الوادي 296
صيدلة المنصورة 296
هندسة المنصورة 296
صيدلة الزقازيق 295.5
صيدلة أسيوط 295.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 295
علاج طبيعي قناة السويس 295
علاج طبيعي بورسعيد 295
صيدلة المنيا 295
علاج طبيعي بنها 295
صيدلة طنطا 295
هندسة عين شمس 295
هندسة الزقازيق 295
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295
علاج طبيعي السويس 294.5
صيدلة عين شمس 294.5
صيدلة المنوفية 294.5
صيدلة الإسكندرية 294.5
صيدلة بور سعيد 294.5
صيدلة القاهرة 294.5
صيدلة دمنهور 294.5
علاج طبيعي القاهرة 294.5
صيدلة بني سويف 294.5
علاج طبيعي بني سويف 294.5
صيدلة ج الوادي الجديد 294
صيدلة حلوان 294
صيدلة الفيوم 294
صيدلة مدينة السادات 294
هندسة دمياط 293.5
هندسة جنوب الوادي 293.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5
هندسة سوهاج 293
هندسة بور سعيد 293
هندسة طنطا 292.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 292.5
هندسة بنها 292
هندسة كفر الشيخ 292
هندسة بنها بشبرا 291.5
هندسة حلوان 291
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 291
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 291
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 290.5
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5
طب بيطري سوهاج 290.5
هندسة الإسكندرية 290.5
هندسة حلوان بالمطرية 290
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 290
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 289.5
هندسة الفيوم 289.5
هندسة أسيوط 289
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 289
هندسة أسوان 288.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 288.5
هندسة بني سويف 288.5
طب بيطري المنصورة 288
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 288
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 288
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 288
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 288
هندسة المنيا 288
طب بيطري جنوب الوادي 288
هندسة الطاقة أسوان 287.5
هندسة الوادي الجديد 287.5
طب بيطري الزقازيق 287.5
طب بيطري أسيوط 287.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 287
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 287
طب بيطري كفر الشيخ 286.5
تمريض المنصورة 286.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 286.5
معهد فني صحى سوهاج 286
حقوق سوهاج 286
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 286
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 286
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 285.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 285.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 285.5
تمريض سوهاج 285.5
طب بيطري المنيا 285.5
طب بيطري عين شمس 285
تمريض دمياط 284.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 284.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 284.5
تخطيط عمراني القاهرة 284
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
تمريض بور سعيد 284
معهد فني صحى اسيوط 284
حقوق انتساب موجه سوهاج 284
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283
فنى صحي جنوب الوادي 283
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 283
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 282.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 282.5
طب بيطري أسوان 282.5
طب بيطري المنوفية 282
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 282
طب بيطري دمنهور 282
طب بيطري الإسكندرية 282
طب بيطري بنها 281.5
تمريض طنطا 281.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5
طب بيطري القاهرة 281
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5
تمريض الزقازيق 280.5
تمريض أسيوط 280
طب بيطري العريش 280
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5
تمريض جنوب الوادي 279.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5
تمريض كفر الشيخ 279
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 279
طب بيطري مدينة السادات 279
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5
طب بيطري الوادي الجديد 278.5
طب بيطري بني سويف 278.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 278
علوم سوهاج 277.5
معهد فني صحى اسماعيليه 277.5
طب بيطري مطروح 277.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 277.5
تمريض بنها 277
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 276.5
ألسن كفر الشيخ 276.5
تمريض القاهرة 276.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276
تمريض أسوان 275.5
تمريض عين شمس 275.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 275.5
تمريض حلوان 275
تمريض المنيا 275
تمريض الإسكندرية 275
تمريض السادات 275
تمريض دمنهور 274.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 274.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5
علوم البترول والتعدين مطروح 274
تمريض مطروح 274
تمريض الوادي الجديد 274
معهد فني صحى اسوان 274
تمريض الفيوم 273.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 273.5
حاسبات و معلومات العريش رياضة 273
تمريض بني سويف 273
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5
معهد فني صحى الزقازيق 272.5
حقوق جنوب الوادي 272.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 272.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 272.5
معهد فني صحى المنصوره 272
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272
معهد فني صحى بنى سويف 271.5
معهد فني صحى بور سعيد 271.5
معهد فني صحى طنطا 271
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 270.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5
معهد فني صحى الاسكندريه 270.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270
معهد فني صحى بنها 270
معهد فني صحى الوادي الجديد 270
ألسن عين شمس 269.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5
معهد فني صحى امبابة 269
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 267.5
ألسن سوهاج 267.5
علوم السادات 267.5
ألسن الفيوم 267
فنون جميلة (عمارة) حلوان 267
ألسن كفر الشيخ رياضة 266.5
علوم كفر الشيخ 266
علوم الزقازيق 265
ألسن الغردقة 265
فنى تمريض كفر الشيخ 265
علوم دمنهور 264.5
ألسن بني سويف 264.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 264
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 264
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 264
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 264
ألسن أسوان 263.5
علوم جنوب الوادي 263.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 263
ألسن الأقصر 263
ألسن عين شمس رياضة 263
علوم المنصورة 263
علوم أسيوط 262.5
ألسن المنيا 262.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 262
معهد فني صحى رياضه طنطا 262
فنى تمريض سوهاج 262
سياسة واقتصاد السويس رياضة 261.5
معهد فني صحى رياضه المنصورة 261.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 261.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 261.5
علوم الإسكندرية 261
فنى تمريض المنصورة 261
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 260.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 260.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 260.5
ألسن الفيوم رياضة 260
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 260
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 260
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 260
فنى تمريض طنطا 260
حقوق بور سعيد 260
علوم القاهرة 259.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 259
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 259
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 259
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 259
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 259
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 259
فنى تمريض الزقازيق 258.5
علوم طنطا 258.5
سياسة واقتصاد السويس 258
علوم بنها 258
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 258
علوم بور سعيد 257.5
علوم العريش 257.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 257.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 257.5
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 257
ألسن أسوان رياضة 256.5
إعلام القاهرة رياضة 256.5
إعلام القاهرة 256.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 256.5
ألسن بني سويف رياضة 256
علوم دمياط 256
سياسة واقتصاد بني سويف 256
فنى تمريض أسيوط 255.5
علوم عين شمس 255.5
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 255
الاعاقة والتأهيل بني سويف 254.5
فنى تمريض جنوب الوادي 254.5
إعلام عين شمس رياضة 254.5
علوم المنيا 254.5
علوم السويس 254
علوم المنوفية بشبين الكوم 254
فنى تمريض بنها 253.5
فنى تمريض الإسكندرية 253.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 253.5
ألسن الغردقة رياضة 253.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 253
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 253
علوم أسوان 252.5
معهد فني صحى رياضه بنها 252.5
علوم بني سويف 252.5
إعلام عين شمس 252.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 252
ألسن الأقصر رياضة 252
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 251
علوم الاقصر 251
علوم الفيوم 251
إعلام المنوفية 250.5
علوم الوادي الجديد 250.5
فنى تمريض أسوان 250.5
علوم الإسكندرية رياضة 250.5
فنى تمريض أورام القاهرة 250.5
علوم حلوان 250.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 250
علوم بنات عين شمس 250
فنى تمريض المنيا 250
فنى تمريض القاهرة 250
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 250
فني تمريض السويس 250
ألسن المنيا رياضة 249.5
حقوق المنيا 249.5
إعلام المنوفية رياضة 249
علوم التغذية حلوان 249
فنون تطبيقية طنطا 248
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 248
ألسن سوهاج رياضة 247.5
فنى تمريض عين شمس 247.5
فنى تمريض الفيوم 247.5
فنى تمريض بني سويف 247
فنى تمريض حلوان 247
فنون تطبيقية بنها 247
إعلام بني سويف 247
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 247
إعلام جنوب الوادي 246.5
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 246.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 246
علوم القاهرة رياضة 246
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 246
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 246
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 245.5
تجارة المنصورة 245.5
تجارة الزقازيق 245.5
علوم دمنهور رياضة 245.5
فنون تطبيقية حلوان 244.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 244
حقوق كفرالشيخ 243.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 243.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 243.5
علوم عين شمس رياضة 243
إعلام بني سويف رياضة 243
تجارة كفر الشيخ 243
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 242.5
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 242.5
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 242.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242
علوم الزقازيق رياضة 241.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 241.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 241
تجارة انتساب موجه الزقازيق 240.5
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 240.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 240.5
علوم الارض بني سويف رياضة 240.5
تربية الزقازيق 240.5
حقوق أسوان 240
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 240
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 239.5
علوم الارض بني سويف 239
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 239
إعلام جنوب الوادي رياضة 238.5
علوم المنصورة رياضة 238.5
تجارة سوهاج 238.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 238.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 238
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 238
تجارة دمياط 237.5
علوم بنها رياضة 237
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 236.5
علوم طنطا رياضة 236
دار العلوم القاهرة 236
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 236
تربية المنصورة 236
تجارة طنطا 235.5
علوم كفر الشيخ رياضة 235.5
تجارة انتساب موجه دمياط 235
حقوق دمياط 235
تجارة بنها 235
تجارة الإسكندرية 234.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234.5
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 234.5
تجارة بور سعيد 234
تجارة القاهرة 234
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 234
علوم السويس رياضة 233.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 233.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 233.5
فنون تطبيقية دمياط 233.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 233.5
زراعة المنصورة 233.5
حقوق انتساب موجه أسوان 233
تجارة عين شمس 233
معهد فني صحى رياضه اسوان 233
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 233
تجارة دمنهور 233
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 232.5
آثار القاهرة 232.5
علوم السادات رياضة 232.5
زراعة دمنهور 232.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 232.5
علوم بور سعيد رياضة 232
تجارة أسيوط 232
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 232
تجارة انتساب موجه طنطا 232
آثار دمياط 232
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 231.5
علوم دمياط رياضة 231.5
تجارة و إدارة أعمال حلوان 231.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 231
علوم حلوان رياضة 231
تجارة انتساب موجه بور سعيد 231
تجارة انتساب موجه بنها 231
تجارة انتساب موجه دمنهور 231
تجارة بني سويف 231
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 231
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 231
تجارة أسوان 230.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 230.5
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 230.5
تجارة جنوب الوادي 230.5
تجارة السويس 230.5
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5
تجارة العريش 230
تجارة انتساب موجه عين شمس 230
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 230
تربية المنوفية بشبين الكوم 229.5
تجارة مدينة السادات 229.5
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 229
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 229
تجارة انتساب موجه السويس 229
آثار عين شمس 229
تجارة انتساب موجه أسوان 229
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 228.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 228.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 228.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228.5
تربية طنطا 228.5
معهد فني صحى رياضه اسيوط 228.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 228
معهد فني صحى رياضه سوهاج 228
تربية بور سعيد 228
زراعة القاهرة 228
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 228
تربية بنها 228
تجارة انتساب موجه العريش 228
تجارة انتساب موجه سوهاج 228
المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 227.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 227.5
علوم الفيوم رياضة 227.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 227.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 227.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 227
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 227
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 227
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 226.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 226.5
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 226.5
علوم بني سويف رياضة 226.5
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 226.5
زراعة الإسكندرية رياضة 226.5
علوم أسوان رياضة 226
فنون جميلة (فنون) حلوان 226
زراعة دمياط 226
تربية كفر الشيخ 226
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 225.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 225.5
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 225.5
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 225.5
فنون تطبيقية بني سويف 225.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 225
آداب العريش 225
زراعة الإسكندرية 224.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان 224.5
زراعة عين شمس 224
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 223.5
تربية دمنهور 223.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 223
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 222.5
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 222.5
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 222.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 222
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 222
تربية الإسكندرية 222
آثار الفيوم 222
حقوق الزقازيق 221.5
آداب القاهرة 221.5
حقوق الفيوم 221
تربية مدينة السادات 221
تربية السويس 221
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221
آثار أسوان 221
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 220.5
زراعة القاهرة رياضة 220.5
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 220.5
تربية عين شمس 220.5
زراعة طنطا 220
علوم أسيوط رياضة 220
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 220
زراعة الزقازيق 220
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 220
الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث):
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299.5
ألسن كفر الشيخ 297
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 295
ألسن عين شمس 292
سياسة واقتصاد السويس 291
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290
إعلام القاهرة 288.5
ألسن الفيوم 288.5
سياسة واقتصاد بني سويف 287.5
ألسن الغردقة 286
إعلام عين شمس 285
ألسن بني سويف 285
ألسن المنيا 283.5
إعلام المنوفية 282
ألسن سوهاج 282
ألسن أسوان 281.5
ألسن الأقصر 280.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 280
إعلام بني سويف 279
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5
إعلام جنوب الوادي 277.5
آثار القاهرة 274.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5
آثار دمياط 274
آثار عين شمس 273.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 273.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273
آثار الفيوم 271.5
حقوق بور سعيد 271.5
آثار أسوان 269.5
آثار و لغات مطروح 269
آثار الأقصر 268
آثار جنوب الوادي 265.5
حقوق سوهاج 265.5
حقوق جنوب الوادي 264
آثار سوهاج 263.5
تربية الزقازيق 262
حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5
تربية الإسكندرية 260.5
تربية عين شمس 260.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5
آداب القاهرة 258
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258
تربية المنصورة 257
تربية بور سعيد 256
فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5
تربية بنها 255.5
تجارة القاهرة 254.5
تربية طنطا 254.5
تربية دمنهور 254
فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5
تجارة جنوب الوادي 251.5
تجارة عين شمس 251.5
آداب انتساب موجه القاهرة 251.5
آداب عين شمس 251
تربية المنوفية بشبين الكوم 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 250
تجارة و إدارة أعمال حلوان 249.5
حقوق أسوان 249.5
تجارة الإسكندرية 249
تربية كفر الشيخ 249
تربية المنيا 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248
آداب الإسكندرية 248
تجارة دمياط 248
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247
آداب انتساب موجه عين شمس 247
تربية مطروح 247
حقوق كفرالشيخ 247
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5
تجارة الزقازيق 246.5
تربية حلوان 245.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 245
آداب حلوان 244.5
تربية مدينة السادات 244
تربية بنات عين شمس 244
تربية السويس 244
تجارة بنها 243.5
آداب انتساب موجه حلوان 243.5
دار العلوم القاهرة 243.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5
تربية دمياط 242.5
تجارة المنصورة 242.5
تربية الفيوم 242
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242
حقوق المنيا 241.5
آداب بنها 241.5
تجارة انتساب موجه بنها 241
حقوق انتساب موجه أسوان 241
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240
تربية الغردقة 239.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5
آداب انتساب موجه بنها 239.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5
تجارة انتساب موجه دمياط 239
تجارة أسوان 239
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5
تربية أسوان 238.5
تجارة دمنهور 238.5
آداب و علوم إنسانية السويس 238
آداب بنات عين شمس 237
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237
تربية بني سويف 237
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 236.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تجارة انتساب موجه المنصورة 236
تجارة انتساب موجه دمنهور 236
تجارة بني سويف 235.5
تجارة طنطا 235.5
تربية أسيوط 235.5
تجارة أسيوط 235
تجارة بور سعيد 235
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235
تجارة السويس 234.5
تربية سوهاج 234.5
تجارة انتساب موجه أسوان 234.5
تربية الاقصر 234
تجارة كفر الشيخ 234
تجارة سوهاج 233.5
تربية الوادي الجديد 233.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 233
تجارة العريش 233
تجارة انتساب موجه طنطا 233
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233
حقوق الفيوم 233
تجارة انتساب موجه السويس 232.5
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 232.5
تربية جنوب الوادي 232.5
تربية العريش 232.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 232
تجارة مدينة السادات 232
تجارة انتساب موجه بني سويف 232
تجارة انتساب موجه بور سعيد 232
تجارة انتساب موجه أسيوط 231.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 231.5
تجارة انتساب موجه العريش 231.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 231
تجارة انتساب موجه سوهاج 231
فنون جميلة (فنون) الأقصر 231
حقوق دمياط 230.5
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 230.5
تربية (طفولة) عين شمس 230.5
آداب الفيوم 230.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 230
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 229
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 228.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 228.5
آداب انتساب موجه الفيوم 228.5
آداب دمنهور 228.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 228.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228
آداب انتساب موجه دمنهور 227.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 227.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 227.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 227.5
تربية (طفولة) السويس 227.5
آداب المنصورة 227
آداب الزقازيق 227
آداب طنطا 227
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 227
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 226.5
آداب بور سعيد 226.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 226
آداب انتساب موجه طنطا 226
حقوق القاهرة 226
آداب أسوان 225.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 225.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 225.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 225.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 225.5
آداب انتساب موجه المنصورة 225
آداب دمياط 225
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 225
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 225
آداب كفر الشيخ 224.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 224.5
آداب انتساب موجه أسوان 224
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 224
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 224
تربية طفولة مبكرة المنصورة 224
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 224
حقوق انتساب موجه القاهرة 224
تربية (طفولة) كفر الشيخ 223.5
آداب انتساب موجه دمياط 223.5
تربية (طفولة) طنطا 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 223.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية 223
حقوق عين شمس 222.5
تربية طفولة مبكرة منهور 222
سياحة وفنادق الإسكندرية 221
حقوق انتساب موجه عين شمس 221
آداب العريش 220.5
آداب انتساب موجه العريش 219.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 217
تربية طفولة مبكرة القاهرة 216.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 216
آداب بني سويف 215
حقوق حلوان 215
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 215
حقوق انتساب موجه حلوان 214.5
تربية نوعية القاهرة 214.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 214.5
آداب انتساب موجه بني سويف 214.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 214
تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 214
آداب أسيوط 213.5
دار العلوم الفيوم 212.5
حقوق بني سويف 212.5
حقوق بنها 212
حقوق أسيوط 212
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 212
حقوق انتساب موجه بني سويف 211.5
حقوق انتساب موجه بنها 211
آداب انتساب موجه أسيوط 211
تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 209.5
آداب المنيا 209.5
آداب انتساب موجه المنيا 209
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 209
آداب الوادي الجديد 207.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 207.5
تربية (طفولة) الغردقة 207.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 207
تربية نوعية عين شمس 206.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 206.5
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 205
