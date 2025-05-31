اعرف نتيجتك الآن.. خطوات سهلة للحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

يُعد الصف الأول الإعدادي من المراحل الأساسية في حياة أي طالب، حيث يبدأ في التعامل مع مناهج جديدة أكثر عمقًا وتخصصًا مقارنة بالمرحلة الابتدائية، وفي هذه المرحلة، تظهر الميول الدراسية والقدرات الفردية، ويبدأ التأسيس الحقيقي لمستقبل الطالب الأكاديمي.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم والرقم القومي .

خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا

حرصًا من وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمات أكثر تطورًا، تم توفير إمكانية الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الأساسي، خاصة لطلاب محافظة القاهرة.

خطوات الاستعلام:

الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي (هنا).

اختيار المرحلة الدراسية: "الصف الأول الإعدادي".

تحديد الفصل الدراسي: "الفصل الدراسي الأول".

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب من شهادة الميلاد.

الضغط على "عرض النتيجة" لظهور الدرجات بالتفصيل.

تفاصيل نتيجة الطالب

تُظهر النتيجة درجات الطالب في جميع المواد، وتنقسم إلى:

المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، ويكون المجموع الكلي 280 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي، والتربية الرياضية، والتي لا تدخل في حساب المجموع الكلي لكنها تُقيم بشكل مستقل.

درجة النجاح: يجب أن يحصل الطالب على ما لا يقل عن 80 درجة في المواد الأساسية ليُعتبر ناجحًا.

بدائل إلكترونية ومصادر أخرى

في بعض المحافظات، تُتاح النتائج أيضًا من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم أو من خلال صفحات المدارس على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، حيث تنشر كشوفات كاملة بأسماء الطلاب ودرجاتهم ،أما في المحافظات أو المناطق التي لا تُفعّل هذه الخدمة، يمكن الحصول على النتيجة من خلال المدرسة مباشرة.

النتيجة وسيلة للتقييم وليست نهاية الطريق

رغم أهمية النتيجة، فإنها لا تعكس دائمًا القدرات الحقيقية للطالب ،فهي مجرد وسيلة لتحديد نقاط القوة والضعف ،ومن المهم أن يتعامل أولياء الأمور مع النتيجة على أنها فرصة لتحسين مستوى الطالب ومساعدته على التطور، وليس للضغط أو الإحباط.

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