وضع حجر أساس مصنع ماك بالسادس من أكتوبر لتوطين صناعة السيارات المتطورة

وضع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسير محمد منصور رئيس المجموعة، والسيد أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة ماك.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يجسد نموذجًا متكاملاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتنفيذ رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو جمهورية صناعية حديثة.



- مصنع على أحدث المعايير العالمية

وأوضح الوزير أن المصنع الجديد يقام على مساحة 55 ألف متر مربع، وباستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، لإنتاج 50 ألف سيارة صديقة للبيئة في المرحلة الأولى، تشمل سيارات تعمل بالوقود والكهرباء، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا خلال خمس سنوات.

ويُتوقع أن يوفر المصنع ما بين 6 إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التصنيع المحلي في مصر.



- استراتيجية متكاملة لصناعة سيارات وطنية

أشار الوزير إلى أن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة تشمل تصنيع المكونات وتجميع السيارات وتوطين إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحول العالمي نحو النقل الأخضر والمستدام.

كما أطلقت الحكومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة لكل شركة و7 آلاف كهربائية سنويًا بنهاية عام 2032، وزيادة المكون المحلي لأكثر من 35%.



- مدينة صناعية متكاملة لإنتاج السيارات

أكد الوزير أن مصنع ماك الجديد سيكون نواة لإقامة مدينة صناعية متخصصة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية، بموقع استراتيجي يربط المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات.

وأضاف أن وزارتَي الصناعة والنقل تعملان على تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، من خلال المجلس الأعلى وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.



- رؤية الدولة للتحول الأخضر

لفت الوزير إلى أن مصنع ماك يمثل نموذجًا لتصنيع السيارات الكهربائية والهجينة بأحدث تقنيات التصنيع المستدام، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر.

وأكد أن مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط بفضل موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والطرق الحديثة.



- محافظة الجيزة تدعم الاستثمار الصناعي

من جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي دعمًا لجهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المركبات، مؤكدًا أن المحافظة توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وتذلل جميع العقبات أمام المشروعات الصناعية الكبرى.



- خطوة وطنية نحو المستقبل الصناعي

اختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمجموعة المنصور على استثماراتها الوطنية وثقتها في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر ماضية بثبات نحو بناء جمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية، وأن وضع حجر الأساس لهذا المصنع يمثل بداية لعهد جديد من الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتأسيس صناعة سيارات وطنية عصرية تواكب المستقبل.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يبحث مع الخبراء إنشاء مجمع لاستخلاص العناصر النادرة من الخامات المصرية

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ وتمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة

