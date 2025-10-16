كامل الوزير: إعمار غزة واجب إنساني ودعم للأشقاء لا هدفه الربح

كامل الوزير.. مصر تواصل جهودها لإعادة إعمار القطاع وتوفير كل المواد من الفائض المحلي

أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركة مصر في إعادة إعمار قطاع غزة تأتي انطلاقًا من دورها الوطني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الهدف من هذه الجهود هو دعم الأشقاء وتمكينهم من العودة إلى حياة طبيعية كريمة، وليس تحقيق أي مكاسب اقتصادية أو عوائد استثمارية، ويرصد الموجز التفاصيل.

دعم إنساني بلا مقابل

وقال كامل الوزير في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات الإعمار في غزة "بدافع إنساني وأخوي خالص"، موضحًا: "نحن لا نذهب إلى غزة للاستثمار أو التجارة، بل نذهب لمساندة أهلنا الذين عانوا من ويلات الحرب، نساعدهم في بناء منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وكل ما تحتاجه حياتهم اليومية."

وأضاف أن ما تقوم به مصر هو واجب قومي تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل أحد ثوابت السياسة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الإعمار من منطلق التزام تاريخي وأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.

فائض الإنتاج المصري يدعم الإعمار

وأوضح كامل الوزير أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في مواد البناء مثل الأسمنت وحديد التسليح، ما يجعلها الأقدر على تلبية متطلبات إعادة الإعمار دون التأثير على السوق المحلي، وأكد أن جميع المواد التي تُرسل إلى غزة يتم توفيرها من الفائض الإنتاجي للمصانع المصرية التي كانت تصدر إلى الخارج، قائلاً: "لا يوجد أي عجز في المواد، وكل الاحتياجات الفلسطينية سيتم تلبيتها بالكامل دون المساس باحتياجات السوق المصري."

مصر في الصف الأول لدعم فلسطين

وشدد كامل الوزير على أن موقف مصر من إعمار غزة هو امتداد لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مضيفًا أن مصر كانت وما زالت في الصف الأول للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم له.

واختتم تصريحه قائلاً إن "مصر ستواصل جهودها في إعادة إعمار القطاع جنبًا إلى جنب مع الدول العربية والداعمة، لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة الأشقاء في غزة".

