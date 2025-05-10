الأرصاد: طقس شديد الحرارة يضرب البلاد غدًا.. والعظمى في القاهرة 40 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بموجة طقس شديدة الحرارة غدًا السبت، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا في أغلب المحافظات، وخاصة القاهرة الكبرى التي تصل فيها العظمى إلى 40 درجة مئوية، مع أجواء مماثلة في الوجه البحري وشمال الصعيد.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

السبب وراء ارتفاع الحرارة

وأرجع خبراء الهيئة هذه الأجواء شديدة الحرارة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، المصحوب برياح حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة نهارًا، مع طقس أكثر اعتدالًا ليلًا.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة، وضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام وسائل الحماية من الشمس، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

تأثيرات متوقعة على الطرق

وحذرت الأرصاد من احتمالية ظهور شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا مع ارتفاع نسب الرطوبة ليلًا، مما قد يؤثر نسبيًا على الرؤية الأفقية ويستدعي الحذر أثناء القيادة.

تأثير الحرارة على الفئات الأكثر عرضة

أشارت الهيئة إلى أن الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات الموجة الحارة هم الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يُنصح بعدم خروجهم من المنزل خلال فترات النهار، والبقاء في أماكن جيدة التهوية، مع الالتزام بتناول السوائل بشكل منتظم، كما طُلب من الأهالي الانتباه إلى ظهور أي علامات للإجهاد الحراري أو ارتفاع حرارة الجسم لدى ذويهم.

متى تنكسر الموجة الحارة؟

ووفقًا للتوقعات الأولية، من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة لعدة أيام مقبلة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي مع منتصف الأسبوع المقبل، وأكدت الهيئة أنها تتابع المستجدات لحظة بلحظة وستصدر أي تحذيرات جديدة إذا لزم الأمر.

دعوة لمتابعة النشرات الرسمية

ختامًا، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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