طقس الخميس.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة بالقاهرة وأمطار رعدية محتملة بأقصى الجنوب

مع استمرار موجة الحر التي تشهدها مصر، يتابع المواطنون باستمرار تحديثات درجات الحرارة اليومية، خاصةً في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

ويقدم موقع "الموجز" تقارير شاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المصاحبة والتوقعات الحرارية.

يحرص المواطنون على متابعة مستجدات درجات الحرارة اليومية باستمرار، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي نشهده حالياً في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة الخميس 17 يوليو، مع سيادة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

كما أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن المُسجل في الظل. كما يُتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى، وقد تؤثر على بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية.

وأشار شاهين إلى احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، تشمل (حلايب، شلاتين، مرسى علم، أبو سمبل)، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وفيما يلي نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة علي كافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة الكبرى: العظمى 39° – الصغرى 28°

الإسكندرية: العظمى 33° – الصغرى 23°

مطروح: العظمى 31° – الصغرى 24°

سوهاج: العظمى 41° – الصغرى 26°

قنا: العظمى 43° – الصغرى 26°

أسوان: العظمى 44° – الصغرى 28°

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في فترات الظهيرة، لتفادي التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن الطقس شديد الحرارة والرطوبة.

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