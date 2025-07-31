تفاصيل جديدة في القضية الشهيرة بابنة مبارك .. 12 ساعة تحقيق

بداية التحقيقات مع مروة يسري الشهيرة بابنة مبارك

شهدت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية جلسة تحقيق مطولة استمرت أكثر من 12 ساعة متواصلة مع المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، وكشفت المحامية هنادي حسان، عضو هيئة الدفاع، أن النيابة وجهت إليها عدة اتهامات، من بينها:

سب وقذف شخصيات عامة.

تعمد إزعاج الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جرائم.

قرار النيابة بشأن مروة يسري

قررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، انتظارًا لورود تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى سماع شهادة أحد الأشخاص في واقعة متعلقة باتهامات بتجارة الأعضاء، ويستعرض الموجز باقي التفاصيل

تفاصيل مثيرة عن طفولة مروة يسري

خلال التحقيقات، تحدثت مروة عن طفولتها البائسة، مؤكدة أنها ثمرة زواج الرئيس الأسبق حسني مبارك من فنانة مشهورة، وأنها لم تكن تعلم بحقيقة نسبها إلا مؤخرًا، وأوضحت أنها تربت لدى أسرة في منطقة إمبابة عاشت معها سنوات من القسوة والمعاملة السيئة، قبل أن تنتقل إلى الإسكندرية.

طلب رسمي لإجراء تحليل DNA

أعلنت المحامية هنادي حسان أنها قدمت طلبًا رسميًا لإجراء تحليل DNA لموكلتها، لمقارنته مع عينات من أفراد عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدة أن هذا يعد من أبسط حقوقها القانونية، رغم أن موضوع النسب لم يكن ضمن محاور التحقيق الأساسية، لكنه طُرح بناءً على أسئلة من النيابة نفسها.

اتهامات جديدة تتعلق بتجارة الأعضاء

خلال جلسة التحقيق، واجهت النيابة مروة يسري باتهامات إضافية حول ترويج روايات عن تجارة الأعضاء، وادعائها تورط فنانة شهيرة ولاعب كرة راحل في هذه القضايا، وكشفت أنها حصلت على هذه المعلومات من شخص يُعرف باسم "الكسندر الصندوق الأسود" من الإسكندرية.

انسحاب بعض أعضاء هيئة الدفاع

أشارت حسان إلى أن التحقيقات تضمنت أسئلة لا علاقة لها مباشرة بموضوع الشكوى، ما دفع ثلاثة من المحامين إلى الانسحاب اعتراضًا، بينما أصرت مروة على بقاء حسان معها حتى نهاية الجلسة.

استمرار تغطية القضية

وأكدت المحامية أن فريق الدفاع يضم أيضًا المحامي طه الزقلاوي، بصفته المحامي الأصيل، إلى جانب هاني عوض، في حين تولت هي الحضور الكامل للجلسة. ومن المتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في ظل ما تشهده القضية من تطورات مثيرة تتعلق بالنسب وتجارة الأعضاء.

اقرأ أيضًا:

أسرار وحكايات إيمان الطوخي من القمة إلى قصر الرئيس



أول رد من تركي ال شيخ بعد هجوم علاء مبارك على فيلمه الجديد

