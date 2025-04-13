رومانسيّة مشتعلة في نجوم الساحل تتحدى المنافسة.. وإيرادات قوية تضعه في الصدارة الثانية

وسط زخم المنافسة السينمائية في موسم عيد الفطر 2025، يواصل فيلم نجوم الساحل، حضوره اللافت في دور العرض، محققًا أرقامًا جيدة في شباك التذاكر، ومُثيرًا اهتمام الجمهور بقصته الشبابية التي تمزج بين الرومانسية والمغامرة، الفيلم الذي يجمع بين النجمين أحمد داش ومايان السيد، يقدّم تجربة مختلفة تحت إشراف المخرج رؤوف السيد، ويبدو أنه يسير بخطى ثابتة نحو النجاح الجماهيري.

يرصد الموجز تفاصيل فيلم نجوم الساحل خلال السطور التالية:

فيلم نجوم الساحل

إيرادات مبشّرة لفيلم نجوم الساحل رغم المنافسة القوية

في ظل احتدام المنافسة بين أفلام العيد، تمكّن فيلم نجوم الساحل من تحقيق إيرادات يومية وصلت إلى 254,895 جنيه مساء السبت، ليحلّ في المركز الثاني بعد فيلم "سيكو سيكو" الذي يتصدّر حالياً شباك التذاكر ورغم ذلك، حافظ الفيلم على مكانته في قائمة الأعلى مشاهدة، بفضل تفاعل الجمهور مع أجوائه الشبابية وأداء أبطاله.

قصة فيلم نجوم الساحل

تدور أحداث فيلم نجوم الساحل حول قصة حب تنشأ بين شاب يُجسده أحمد داش وفتاة تقوم بدورها مايان السيد، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي، في مغامرة غير متوقعة، من أجل الاقتراب من الفتاة التي أسرته مشاعرها ويرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرّب، الذي يؤدي دوره الفنان علي صبحي، لتبدأ مغامرات مشوّقة تدور في إطار درامي رومانسي.

فيلم نجوم الساحل

أبطال فيلم نجوم الساحل

يضم فيلم نجوم الساحل مجموعة من الفنانين الشباب الذين يجسّدون طاقة جيل جديد من الممثلين، أبرزهم: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، مالك عماد، علي السبع، بالإضافة إلى ظهور لعدد من الفنانين الآخرين في أدوار مساندة تعزّز من حيوية الأحداث.

نجوم الساحل من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد، ويأتي هذا العمل ليؤكّد على اهتمام صُنّاع السينما بطرح أعمال تعبّر عن نبض الشباب، وتعكس واقعهم العاطفي والاجتماعي بأسلوب خفيف، يجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية.

فيلم نجوم الساحل يحمل طابع الصيف ومشاعر القلب

يبدو أن نجوم الساحل لا يراهن فقط على الإيرادات، بل يقدم نفسه كعمل فني موجّه لجمهور يبحث عن دفء العلاقات الإنسانية وسط أجواء الصيف المنعشة، ومع استمرار عرضه وتزايد الإقبال الجماهيري، يُتوقّع أن يحقق الفيلم نجاحًا تصاعديًا في الأيام القادمة.

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