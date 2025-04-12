سامح حسين يثير الجدل بـ"استنساخ".. إيرادات ضعيفة وعرض خاص يُلغى في اللحظات الأخيرة

واجه فيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين بداية صعبة عند طرحه بدور العرض المصرية، إذ سجل إيرادات ضعيفة خلال الأيام الأولى، واكتملت الدهشة بإلغاء العرض الخاص للفيلم قبل انطلاقه بدقائق، ما أثار علامات استفهام عديدة حول أسباب هذا القرار المفاجئ، بينما حاول البعض تفسير ما حدث على أنه دعاية غير تقليدية، جاءت الروايات الرسمية متضاربة، ليظل الغموض محيطًا بمستقبل هذا العمل الفني.

فيلم استنساخ

إيرادات ضعيفة في بداية عرض فيلم استنساخ

سجّل فيلم "استنساخ" إيرادات لم تتجاوز 696,216 جنيهًا مصريًا الذي رصده الموجز، خلال ثلاثة أيام فقط من طرحه بدور العرض، وهو رقم يُعد ضعيفًا بالمقارنة مع ما يُتوقع عادة من أفلام البطولة، وعلى الرغم من الدعاية التي سبقت عرض الفيلم، إلا أن هذه البداية لم تكن على قدر التوقعات.

سامح حسين يروج لفيلم استنساخ رغم العثرات

شارك الفنان سامح حسين البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على إنستجرام، مرفقًا بتعليق يحمل طابعًا غامضًا ومشوّقًا: "عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا في جميع الدول العربية" ورغم التحديات، بدا حسين متفائلًا بطرح الفيلم.

إلغاء مفاجئ للعرض الخاص يثير الجدل

في خطوة صادمة، تم إلغاء العرض الخاص للفيلم قبل موعده بنصف ساعة فقط، مما فجّر موجة من التساؤلات على مواقع التواصل وبين الوسط الفني.

وأوضح الناقد الفني أحمد عاشور خلال تصريحات إعلامية، أن هذا الموقف كان من أغرب ما واجهه في مسيرته، حيث كان الجميع، من فنانين وإعلاميين، قد وصلوا إلى مكان الحدث، ومن بينهم الفنانة هبة مجدي وسامح حسين، وفجأة بدأت التجهيزات في التفكيك دون أي إعلان مسبق.

تصريحات متضاربة بين الرقابة والمنتج

أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية بيانًا يفيد بأن سبب الإلغاء يعود لتأخر مندوب شركة الإنتاج في استكمال إجراءات التصريح بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لكن المنتج أحمد بيجه نفى الرواية مؤكدًا أن مندوب الشركة كان موجودًا منذ العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وتم سداد كل الرسوم، دون الحصول على التصريح، ما جعله يشكك في حقيقة الأسباب.

فيلم استنساخ

هل كانت حيلة دعائية؟

أشارت بعض التكهنات إلى أن ما حدث قد يكون محاولة ذكية لجذب الانتباه إلى الفيلم على غرار ظهور سامح حسين سابقًا في برنامج "قطايف"، إلا أن الناقد أحمد عاشور نفى تمامًا هذا الطرح، مؤكدًا أن سامح حسين ليس بحاجة لتلك الحيل، إذ يتمتع بحب الجمهور ونجاح سابق بفضل تلقائيته، مضيفًا أن الضجة التي أثيرت حول إلغاء العرض ربما كانت في صالح الفيلم من الناحية الدعائية.

توقيت الطرح يفتح باب التساؤلات

طرح الفيلم خارج موسمي عيد الفطر والأضحى فتح الباب أمام تساؤلات إنتاجية حول اختيار التوقيت.

وأوضح عاشور أن طرح الأفلام ذات الميزانيات المتوسطة في أوقات بعيدة عن الزحام الموسمي قد يكون محاولة لاستهداف جمهور نوعي وتحقيق فرص عرض أوسع، رغم صعوبة المنافسة في تلك الفترات.

فيلم "استنساخ" يبدو أنه بدأ رحلته في شباك التذاكر وسط صخب وضبابية، ما بين إيرادات متواضعة، وحالة من الترقب والتشويق الناتجة عن الأحداث غير التقليدية التي رافقت ظهوره الأول، وبينما ينتظر الجمهور الحكم النهائي عليه، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح الفيلم في تغيير مساره ويثبت مكانته لاحقًا، أم سيظل مجرد تجربة غير مكتملة في أرشيف سامح حسين السينمائي.

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