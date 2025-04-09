تعرف على إجمالي إيرادات أمس لفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر

حقق فيلم سيكو سيكو، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر وطه دسوقي، نجاحاً ملحوظاً في شباك التذاكر، منذ عرضه بالسينمات.

إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو

ويرصد موقع الموجز، إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو، بلغت إيرادات الفيلم أمس الثلاثاء 3,030,756 جنيهاً، ليرتفع إجمالي ما جمعه منذ انطلاق عرضه في دور السينما إلى 82,517,277 جنيهاً خلال عشرة أيام فقط.

أحداث فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين أحدهما يعمل في شركة شحن، بينما الآخر مدمن لألعاب الفيديو، ثم يجد الاثنان نفسيهما فجأة في مأزق كبير يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويقودهما إلى سلسلة من المواقف المفاجئة والتحديات، فيحاولان النجاة بأقل خسائر ممكنة.

فيلم سيكو سيكو

أبطال فيلم سيكو سيكو

يضم العمل نخبة من النجوم إلى جانب بطليه عصام عمر وطه دسوقي، من بينهم: علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

مسلسل ولاد الشمس

جدير بالذكر أن الفنان طه دسوقي شارك مؤخراً في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، إلى جانب أحمد مالك، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وآخرين، و العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج United Studios.

وقد احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من أبطاله ونجوم الوسط الفني، من بينهم خالد الصاوي، أحمد داش ومحمود عزب.

ولفت الأنظار طه دسوقي الذي ارتدى الشال الفلسطيني، في إشارة لدعمه للقضية الفلسطينية، مما أضفى بُعدًا إنسانيًا على الاحتفال.

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