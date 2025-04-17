"سيكو سيكو" يتصدر موسم أفلام العيد بإيرادات تخطت 2 مليون جنيه

اشتدت المنافسة بين عدد من الأعمال الفنية الجديدة لموسم أفلام العيد، لكن فيلم "سيكو سيكو" استطاع أن يفرض نفسه بقوة، متصدرًا شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت حاجز الـ2 مليون جنيه، ليؤكد حضوره كأقوى أفلام الموسم حتى الآن، والفيلم من بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، وقد شهد العرض الخاص له حضورًا لافتًا لعدد كبير من النجوم، مما زاد من وهج انطلاقته في صالات السينما.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز إيرادات أفلام دور العرض السينمائي فيما يلي

"سيكو سيكو" نجاح جماهيري وحضور فني مميز

حقق فيلم "سيكو سيكو" إيرادات بلغت 2,086,547 جنيه، متفوقًا بفارق شاسع على باقي المنافسين في موسم عيد الفطر.

وقد احتفل صناعه بالعرض الخاص داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من الفنانين الشباب، من بينهم خالد الصاوي، أحمد داش، ومحمود عزب.

فيلم سيكو سيكو

ولفت الأنظار طه دسوقي بظهوره مرتديًا الشال الفلسطيني، في رسالة تضامن واضحة.

"نجوم الساحل".. إيرادات متواضعة رغم مشاركة أسماء شابة واعدة

أما فيلم "نجوم الساحل"، الذي يضم في بطولته أحمد داش، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، ومايان السيد، فقد حقق إيرادات بلغت 146,848 جنيه فقط.

الفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد، ويضم مجموعة من الوجوه الشابة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من جذب الجمهور بنفس القوة التي حققها "سيكو سيكو".

نجوم الساحل

"الصفا ثانوية بنات".. نجوم الكوميديا لا يكفون لتحقيق الإيرادات المرتفعة

فيلم "الصفا ثانوية بنات" من بطولة علي ربيع، أوس أوس، ومحمد ثروت، وظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، حقق إيرادات وصلت إلى 133,149 جنيه.

العمل يجمع نخبة من فناني الكوميديا، ومن إنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح، لكنه لم يتمكن من تجاوز سقف الإيرادات المتوسطة حتى الآن.

الصفا ثانوية بنات

"استنساخ" و"فار بسبع ترواح".. في ذيل قائمة الموسم

جاء فيلم "استنساخ" بطولة سامح حسين في المركز قبل الأخير بإيرادات بلغت 84,095 جنيه، بينما حل فيلم "فار بسبع ترواح" في المركز الأخير بإيرادات لم تتجاوز 5,306 جنيه، في مؤشر على ضعف الإقبال الجماهيري عليهما مقارنة بباقي أفلام الموسم.

فيلم استنساخ

موسم عيد الفطر.. سباق متفاوت بين الكوميديا والدراما

يبدو أن موسم عيد الفطر هذا العام يشهد تنافسًا حادًا بين عدد من الأفلام ذات الطابع الكوميدي والدرامي، لكن النتائج تشير إلى تباين واضح في الإقبال الجماهيري، حيث حظي "سيكو سيكو" بنصيب الأسد من الإيرادات، في حين لم تتمكن بقية الأفلام من تحقيق نفس القدر من النجاح، لتظل المنافسة مستمرة في الأيام القادمة على أمل أن تتغير خريطة الإيرادات.

اقرأ أيضًا:

تعرف علي شخصية خالد الصاوى في فيلم سيكو سيكو

بدء تصوير فيلم ”سيكو سيكو” لـ طه الدسوقي