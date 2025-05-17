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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الثقافة تفتح أبواب المتاحف مجانا للجمهور خلال ساعات.. ما القصة؟

متحف دار الكتب
متحف دار الكتب

قررت وزارة الثقافة، فتح جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة مجانًا أمام الجمهور غدًا الأحد 18 مايو بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، أعلن ذلك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة.

 وقال إن هذا القرار يأتي لتعزيز التفاعل المجتمعي مع التراث الفني والثقافي المصري، وتشجيع فئات المجتمع كافة، خصوصًا الشباب، على زيارة المتاحف واكتشاف ما تحويه من كنوز ثقافية.

وينشر الموجز فيما يلي تفاصيل قرار فتح المتاحف بالمجان غدًا وفقًا لما جاء في بيان الوزارة.

المتاحف المصرية تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

أكد وزير الثقافة أن المتاحف تمثل حاضنات لذاكرة الأمة ومجالات حية لتفاعل الأجيال مع تراثها وهويتها، موضحًا أن هذه المبادرة المجانية تهدف إلى تحفيز الجمهور، وخاصة الشباب، على التفاعل مع مقتنيات المتاحف، ما يعزز الوعي الثقافي والانتماء الوطني. 

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وأشار إلى أن اليوم العالمي للمتاحف هو مناسبة سنوية تنظمها اللجنة الدولية للمتاحف (ICOM) منذ عام 1977، وتخصص كل عام بشعار مختلف يسلط الضوء على أحد الجوانب المحورية لدور المتاحف في خدمة المجتمعات المعاصرة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏نصب تذكاري‏‏ و‏تحتوي على النص '‏بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف يدعوكم متحف أحمد شوقي الدخول مجانة الأحد 18 مايو 2025 محاكاة لحياة الشاعر وتجسيدها في الجولة المتحفية استقبال الجمهور مجانا العنوان ميدان الجيزة بجوار كوبري -الجامعة -الجيزة الإدارة اإدارة_المرقزية العدمان للعناحف والععارض ালमগ APRULA‏'‏‏
متحف أحمد شوقي

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بجميع المتاحف

أعد قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش،  برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، تنطلق فعالياته السبت 17 مايو وتستمر حتى الأحد 18 مايو، تبدأ الفعاليات في متحف طه حسين بورشة فنية يعقبها صالون طه حسين لذوي الهمم بعنوان "تعرف معنا على طه حسين".

 في متحف مصطفى كامل تقام ندوة ثقافية حول "المتاحف الخضراء ومستقبل التراث"، كما يُنظم متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم ورشة حكي مخصصة للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا. وفي متحف محمد ناجي يُفتتح معرض نتاج ورش اليوم الواحد، ويتبعه ندوة "مدارسنا في متاحفنا". متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يستضيف ورش رسم وتلوين وندوة تعريفية من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا. 

ويُختتم اليوم بحلقة نقاشية في متحف الفن المصري الحديث حول سياسات العروض المتحفية والرقمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏بعناسبة اليوم العالمي للمتاحف يدعوكم متحف دنشواي الدخول مجانا الأحد 18 مايو 2025 استقبال الزائرين مجانا وعمل جولة تفقدية للزائرين العنوان قرية دنشواي بمحافظة المنوفية الإدارة_المرقزية للفدم اة للمتناحف والععارف னகமி ்ாவட SectorelFineA‏'‏
متحف دنشواي

فعاليات الأحد 18 مايو في مختلف المتاحف

في اليوم الثاني من الاحتفال، ينظم متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد ندوة تثقيفية بعنوان "تاريخ المتاحف ومستقبلها في ظل التحول الرقمي"، كما تُقام ورشة لصناعة الحلي باستخدام الخرز والعجائن المصرية بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم. 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف يدعوكم متحف محمد محمود خليل وحرمه พท 場新制團 الدخول مجانا S0 الأحد 18 مايو 2025 ورش فنيه بالحديقة الأمامية بالمتحف ور فنية توزيع هدايا مجانية تشغيل موسيقى كلاسيكية عمل معرض فنى لنتاج الورش الفنية العنوان 1: شارع كافور-الدقي الجيزة بجوار مجلس الدولة المرقرية الإدارةالعرقرية لعدم للعناحف والعارض APULA‏'‏
متحف محمود خليل

ويستقبل متحف محمد محمود خليل وحرمه الزوار بفعاليات تشمل ورشًا فنية في الحديقة الأمامية، يليها توزيع هدايا ومعرض لأعمال المشاركين. 

وفي متحف راتب صديق الثقافي تُنظم ورش متنوعة تشمل الحكي، التشكيل بالطين، وصناعة الإكسسوارات.

دمج الذكاء الاصطناعي والفن في المتاحف المصرية

متحف طه حسين يستضيف معرضًا بعنوان "طه حسين في عيون الذكاء الاصطناعي" يليه حفل غنائي وورشة لذوي الهمم من فريق "نور الحياة"، متحف الأبنودي للسيرة الهلالية يقيم ورشة بعنوان "كنوز متاحفنا"، لتعريف الزوار بمقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية. 

متحف أحمد شوقي يقدم محاكاة حية لسيرة الشاعر داخل المتحف، بينما يحتضن متحف المنصورة القومي ورشة بالتعاون مع نقابة التشكيليين ومحاضرة حول أهمية المتاحف في حفظ التراث.

أنشطة تثقيفية وفنية للزوار من جميع الأعمار

يستكمل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية فعالياته بمحاضرات متتالية حول الإبداع، منها "الإبداع طريق السلام الداخلي" و"المنهجية الأكاديمية في تحفيز السلوك الإبداعي". 

ويُفتتح معرض "من الرواد إلى الأحفاد" مساء الأحد في متحف الفن المصري الحديث، يفتح صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطحي متحفي أم كلثوم ونجيب محفوظ أمام الجمهور مجانًا، ويتضمن عروضًا وورش عمل تفاعلية. 

كما تفتح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أبواب متحف دار الكتب التراثي بالمبنى التاريخي في باب الخلق مجانًا يوم 18 مايو، حيث يمكن للزوار التعرف على المخطوطات والوثائق النادرة التي تمثل جزءًا من الذاكرة الثقافية المصرية.

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