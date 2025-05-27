فاتن حمامة.. سيدة الشاشة التي جمعت بين الجمال والموهبة وتزوجت ثلاثة رجال

ولدت في السنبلاوين وحصلت على لقب ملكة جمال الأطفال في سن السادسة.. تُعد فاتن حمامة واحدة من أبرز رموز السينما المصرية والعربية، فقد بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة واستطاعت أن تفرض نفسها نجمة أولى بموهبتها الفذة وحضورها الطاغي. ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لأسرة متوسطة حيث كان والدها موظفاً في وزارة التربية والتعليم، ولديها شقيقان هما منير ومظهر وشقيقتها ليلى، ويرصد الموجز أسرار حياتها.

وفي سن السادسة، حصلت فاتن حمامة على لقب ملكة جمال الأطفال، وكان ذلك دافعاً لوالدها لاصطحابها إلى المسرح لمشاهدة فيلم من بطولة آسيا داغر، لتبدأ منذ تلك اللحظة رحلتها مع عالم التمثيل.

انطلاقتها السينمائية مع محمد كريم

عرضت الطفلة فاتن حمامة على المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لفيلمه الجديد "يوم سعيد"، وبالفعل نالت إعجاب الجمهور بأدائها، ما فتح أمامها باب الشهرة.

شاركت بعد ذلك في فيلم "رصاصة في القلب" عام 1944، وتوالت أعمالها حتى أصبحت نجمة أفلام الخمسينيات والستينيات، ومن أبرز أفلامها: "دعاء الكروان"، "نهر الحب"، "الأستاذة فاطمة"، و"إمبراطورية ميم".

مسيرة فنية تجاوزت 100 عمل

خلال مشوارها الفني، شاركت فاتن حمامة في أكثر من 100 عمل سينمائي وتلفزيوني، وتحولت إلى أيقونة تمثيلية تعبر عن المرأة المصرية بمختلف حالاتها. كما خاضت تجربة الإنتاج في أفلام مثل "الحب والدموع" (1955) و"أغنية الموت" (1973).

وكان آخر أعمالها مسلسل "وجه القمر" عام 2000، قبل أن تعتزل التمثيل وتبتعد عن الأضواء.

زيجاتها الثلاث وقصص الحب في حياتها

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، وأنجبت منه ابنتها نادية، واستمر زواجهما حتى 1954. وقد وصفها ذو الفقار بأنها "المعجزة الثالثة في القرن العشرين"، بعد أم كلثوم وعبد الوهاب.

أما زواجها الثاني فكان من الفنان العالمي عمر الشريف الذي ارتبطت به منذ عام 1954 وحتى 1974، وأنجبت منه ابنها طارق.

وفي سنواتها الأخيرة، تزوجت من الطبيب المصري محمد عبد الوهاب، وعاشت معه حتى وفاتها.

خروج فاتن حمامة الي خارج مصر في عهد جمال عبد الناصر

خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اتخذت فاتن حمامة قرارًا صعبًا بمغادرة مصر بين عامي 1966 و1971، بسبب ما وصفته لاحقًا بـ"الضغوط السياسية" والمضايقات التي تعرضت لها آنذاك. فقد عانت من تضييق على حريتها الشخصية، وتم منعها من السفر والمشاركة في مهرجانات دولية، ما دفعها إلى اتخاذ قرار المغادرة بعد فترة طويلة من التحضير والتخطيط. تنقلت خلال تلك الفترة بين بيروت ولندن، وشعرت بأن الوضع الداخلي لم يعد يسمح لها بالعمل بحرية أو الأمان.

وقد صرّحت في لقاء صحفي أنها لم تهرب من عبد الناصر نفسه، بل من بعض من كانوا حوله، ممن حاولوا فرض تعاون لم تكن تقبله. وأضافت أن عبد الناصر، برغم قسوته في إدارة بعض الأمور، كان رجلاً وطنيًا نزيهًا لم يسرق البلاد، لكنها انتقدت بعض ممارسات نظامه، خاصة بعد انفصال سوريا عن مصر، والذي اعتبرته نقطة تحوّل في مسار حكمه.

في تلك الفترة، بادر عبد الناصر إلى محاولة إعادتها إلى مصر، وطلب من رموز الصحافة والفن إقناعها بالعودة، واعتبرها "ثروة قومية"، وكان قد منحها وسامًا تكريميًا في أوائل الستينيات، إلا أن فاتن لم تعُد إلى أرض الوطن إلا بعد وفاته، في عام 1971.

وتحدثت لاحقًا عن معاناتها في الغربة، قائلة إن هزيمة 1967 كانت من أصعب اللحظات التي مرت بها، حيث كانت تقيم آنذاك في لندن، ووصفت حال المصريين هناك بأنهم كانوا يشعرون بالغربة والانكسار، وكأن منازلهم تحولت إلى ملاجئ للألم والحزن.

وقبيل عودتها إلى مصر، تواصل معها الكاتب الكبير يوسف إدريس، الذي شجعها على العودة وأخبرها أن أم كلثوم ستقف إلى جانبها وتحميها من أي مضايقات. ورغم مخاوفها من صعوبة التنقل وقتها دون تصاريح رسمية، جاءها دافع العودة من موقف إنساني بسيط: لقاء عابر مع سيدة مصرية في سيارة أجرة عبّرت لها عن مدى اشتياق الجمهور لها. كانت كلمات تلك السيدة كفيلة بإشعال الحنين بداخلها، فقررت العودة فورًا إلى وطنها دون قيد أو شرط، واستقلت أول طائرة إلى القاهرة في عام 1971.

وفاتها وتكريمها بعد الرحيل

رحلت فاتن حمامة عن عالمنا في 17 يناير 2015 عن عمر ناهز 83 عامًا. لم يُعلن عن سبب الوفاة، لكن رحيلها ترك فراغًا كبيرًا في الوسط الفني، وحظيت جنازتها بحضور شعبي ورسمي واسع.

إرث فني خالد

ستبقى فاتن حمامة رمزًا للفن الرفيع، حيث كانت أول من خرج بالبطولة النسائية عن النمط التقليدي، وقدمت أدوارًا عميقة تعكس قضايا المرأة والمجتمع. لقبها عمر الشريف بـ"الممثلة الأولى في مصر"، ولا تزال سيرتها مصدر إلهام لكل فنانة تحلم بالتألق على الشاشة.

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