بحضور عصام كاريكا وعايدة رياض.. تكريم المطربة نهال سليم في حفل اكتشاف المواهب

شهد حفل اكتشاف المواهب الذي أُقيم أول أمس في احدي الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس تكريم المطربة نهال سليم بعد حصولها على لقب "جولدن كوين"، وذلك وسط حضور عدد من نجوم الفن وأعضاء لجنة التحكيم، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل والتكريم.

لجنة التحكيم والحضور الفني

تكوّنت لجنة التحكيم من الفنان عصام كاريكا، والفنانة عايدة رياض، والفنانة رنا سماحة، والفنانة إلهام عبد البديع، حيث قاموا بتقييم المشاركين في المسابقة التي هدفت لتسليط الضوء على المواهب الشابة، كما حضر الحفل أيضاً الفنانة عبير فاروق، والاعلامية هبة أحمد.

أنشطة نهال سليم الأخيرة

قدمت نهال سليم مؤخرًا عددًا من المشاركات المتنوعة، من بينها ظهورها في إعلان تابع لإحدى الشركات الكبرى، كما أجرت حوارًا صحفيًا مع العديد من الشخصيات البارزة ومنهم المهندس أحمد الخولي رئيس مجلس إدارة لإحدى القرى السياحية، كما قامت بعمل دعاية لإحدى منتجات العناية بالبشرة.

مشاركتها المسرحية والتدريب الإعلامي

قدمت أيضًا مسرحية "عودة كليوباترا" وشاركها في بطولتها مجموعة من الفنانين الشباب، وقدمت خلالها دور الملكة برينكي، وخضعت لجلسة تدريب إعلامي قدمتها المذيعة ريهام الصيرفي.

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