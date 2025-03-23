الحكم على طارق الشناوي في دعوى الفنان هاني شاكر بتهمة الإساءة والإزعاج

أعلنت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عن تحديد يوم 26 أبريل 2025 للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بتهمة الإساءة إليه وإزعاجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

تفاصيل القضية بين هاني شاكر وطارق الشناوي

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي الخاص بالفنان هاني شاكر إلى النائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي. جاء في نص البلاغ أن الشناوي نشر مقالًا بتاريخ 18 يناير 2022 هاجم فيه قرارات الفنان هاني شاكر عندما كان يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية. وقد اعتبر الناقد الفني أن تلك القرارات أسهمت في خلق حالة من الفوضى في الساحة الفنية، خاصةً القرارات التي ألزمت مطربي المهرجانات بتغيير أسمائهم كشرط للعودة لمزاولة النشاط الفني والغناء.

انتقادات متكررة عبر وسائل الإعلام

لم تتوقف الانتقادات عند حدود المقال، حيث أشار البلاغ إلى أن الناقد طارق الشناوي ظهر في عدة برامج تلفزيونية وكرر تصريحاته وانتقاداته للفنان هاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة مباشرة له ولمنصبه كنقيب سابق للمهن الموسيقية. ووفقًا لما جاء في البلاغ، طالب محامي هاني شاكر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، إضافة إلى تقديم تسجيلات بالفيديو التي تتضمن تلك التصريحات المسيئة، لإضافتها كدليل قوي في القضية.

إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية

وجهت جهات التحقيق بمنطقة مصر القديمة بإحالة البلاغ إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد أن وجهت للناقد طارق الشناوي اتهامات بإزعاج الفنان هاني شاكر عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يسيء إلى الفنان ويسيء إلى منصبه السابق.

تحديد موعد جلسات المحاكمة

حددت المحكمة جلسة 9 مارس 2025 كأول جلسة لنظر القضية، حيث قدم المحامي طلب الإدعاء المدني أمام المحكمة الاقتصادية، مطالبًا بتعويض للفنان هاني شاكر نتيجة الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به بسبب تصريحات الشناوي.

الحكم في انتظار جلسة 26 أبريل

بعد عقد أولى الجلسات، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 26 أبريل 2025، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد دراسة كافة المستندات والفيديوهات المقدمة في القضية.

قضية تشعل الجدل في الوسط الفني

وتبقى هذه القضية حديث الوسط الفني، خاصة أنها تسلط الضوء على حدود النقد الفني بين حرية الرأي والإساءة الشخصية، وسط ترقب كبير من جمهور الفنان هاني شاكر واهتمام واسع من المتابعين للشأن الفني في مصر.

اقرأ أيضًا :





