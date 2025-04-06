بعد انتهاء "The Seven Dogs".. تركي آل الشيخ يكشف الأفلام القادمة أبرزها خالد بن الوليد



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الانتهاء من تصوير فيلم "The Seven Dogs"، واصفًا إياه بأنه أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، وذلك من خلال منشور رسمي عبر صفحته على "فيسبوك" رصده الموجز، حيث يشكل العمل المنتظر علامة فارقة في الصناعة السينمائية من حيث الأسماء المشاركة، وأماكن التصوير، والدعم المؤسسي، إلى جانب كونه انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من الإنتاج الفني السعودي بمعايير عالمية.

تركي آل الشيخ

تصوير ضخم في قلب الرياض تحت قيادة تركي آل الشيخ

أكد تركي آل الشيخ أن التصوير تم بالكامل في استوديوهات "الحصن Big Time" في مدينة الرياض، وهي المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا الموقع لتصوير عمل سينمائي بهذا الحجم.

واعتبر تركي آل الشيخ أن هذه الخطوة تشكل بداية فعلية لانطلاقة السينما السعودية نحو المنافسة العالمية، خاصة مع ما وفرته الاستوديوهات من إمكانات تقنية عالية وخبرات بشرية وطنية مدربة.

نجوم الصف الأول يتصدرون المشهد

يضم فيلم "The Seven Dogs"، كوكبة من ألمع نجوم السينما العربية، على رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب النجم السعودي الكبير ناصر القصبي، في أول تجربة سينمائية دولية له.

كما يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، ومنة شلبي، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت من نجوم عالميين لم تُكشف أسماؤهم بعد.

دعم رسمي ومشاركة القوات الخاصة

أشاد تركي آل الشيخ بمشاركة القوات السعودية الخاصة في تصوير الفيلم، ووجّه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية على الدعم المباشر لهذا العمل.

فيلم "The Seven Dogs"

رؤية إخراجية عالمية بأيدي عربية ودولية

تم إخراج الفيلم من قبل الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، وشارك في الإنتاج المنتج العالمي إيفان أتكينسون.

وأوضح آل الشيخ أن القصة والفكرة من تطويره بالتعاون مع فريق "Big Time"، بينما تولى السيناريو والحوار الكاتب محمد الدباح، تحت إشراف الكاتب العالمي دانييل نوف.

كوادر وطنية تتدرب على العالمية

في إطار رؤية المملكة لتطوير الكوادر الوطنية، تم تدريب 75 شابًا وشابة سعوديين على تقنيات الإنتاج السينمائي، وشارك في العمل أكثر من 175 فردًا سعوديًا من مختلف التخصصات.

وأكد آل الشيخ فخره بهذه الخطوة التي تؤسس لصناعة سينمائية متكاملة تعتمد على طاقات وطنية مؤهلة.

مشاريع قادمة بمعايير هوليوودية

كشف تركي آل الشيخ عن خمسة أعمال سينمائية قادمة، جميعها تُنتج بمعايير عالمية، أبرزها:

• "معركة اليرموك – خالد بن الوليد": فيلم تاريخي باللغة الإنجليزية عن سيرة القائد الإسلامي الشهير، بمشاركة نجوم عالميين.

• فيلم عن الجيش السعودي: مستوحى من قصة حقيقية، يتم تنفيذه بدعم مباشر من وزارة الدفاع.

• فيلم عن مكافحة المخدرات: عمل درامي بالشراكة مع وزارة الداخلية.

• "البوليفارد": فيلم من إخراج السعودي محمد الملا، بمشاركة نجوم سعوديين.

• "قصر الضباب": فيلم رعب بإنتاج مشترك بين السعودية وشركات عالمية، مع مشاركة فنانين دوليين.

إنتاج وطني برؤية عالمية

اختتم آل الشيخ منشوره بالتأكيد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على أن المملكة ماضية في تعزيز مكانتها السينمائية عالميًا، وأن الإنتاج الوطني سيصل قريبًا إلى منصات المنافسة الكبرى في العالم.

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