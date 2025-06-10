زهرة العلا.. هنادي السينما التي اعتزلت بسبب جلطة ووصيتها التي لم تنفذ

في ذكرى ميلادها التي توافق 10 يونيو، نلقي الضوء على حياة واحدة من ألمع نجمات السينما المصرية، الفنانة زهرة العلا، التي وُلدت عام 1934، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 120 فيلمًا و50 مسلسلًا تلفزيونيًا، قبل أن تعتزل الفن بعد إصابتها بجلطة أنهت مسيرتها الطويلة في عام 1998، ويرصد الموجز التفاصيل.

البدايات.. من محرم بك إلى نجومية الشاشة

وُلدت زهرة العلا في حي محرم بك بمدينة الإسكندرية، قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى مدينة المحلة الكبرى، ثم استقروا في القاهرة حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت موهبتها في سن مبكرة، وشكلت فريقًا للتمثيل خلال سنوات الدراسة، لتخوض أولى تجاربها الفنية على المسرح المدرسي، وتُتوج مدرستها بالمركز الأول في مسابقة فنية.

أدرك والدها موهبتها الكبيرة، فشجعها على الاستمرار في هذا الطريق، وقدمها للفنان الكبير يوسف وهبي، الذي دعمها وضمها إلى فرقته المسرحية، حيث تعلمت على يده أصول التمثيل.

انطلاقة سينمائية مبكرة ونجاحات متواصلة

دخلت زهرة العلا عالم السينما وهي لا تزال في السابعة عشرة من عمرها، من خلال فيلمي "خدعني أبي" و"أنا بنت ناس"عام 1951، لتبدأ بعدهما مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي حفرت اسمها في ذاكرة الجمهور.

انضمت لاحقًا إلى فرقة زكي طليمات ثم فرقة إسماعيل ياسين، وشاركت في أعمال مهمة مثل "إسماعيل ياسين في الأسطول"، و"ملك البترول"، و"أيامنا الحلوة"، و"دعاء الكروان"، حيث جسدت شخصية "هنادي" التي جعلتها تُلقب بـ"هنادي السينما المصرية".

زيجات أربعة وحب طويل مع المخرج حسن الصيفي

مرت حياة زهرة العلا الخاصة بعدة محطات، إذ تزوجت أربع مرات، الأولى والثانية كانتا من أقاربها وانتهتا سريعًا، أما الثالثة فكانت من الفنان صلاح ذو الفقار، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى عام واحد.

أما الزيجة الأطول والأكثر استقرارًا فكانت من المخرج حسن الصيفي، والتي استمرت 45 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها: أمل، زوجة شقيق الفنانة إلهام شاهين، ومنال الصيفي، التي اتجهت للإخراج.

وصية لم تُنفذ.. وغادة عادل في الصورة

قبل وفاتها بعدة أشهر، قامت زهرة العلا بتسجيل مذكراتها، وأوصت بأن تقوم الفنانة غادة عادل بتجسيد شخصيتها إذا تم تقديم عمل فني عنها، نظرًا للتشابه الكبير بينهما، ورغم مرور سنوات، لم تُنفذ هذه الوصية حتى اليوم.

نهاية حزينة وقرار اعتزال صادم

في سنواتها الأخيرة، أصيبت زهرة العلا بجلطة جعلتها تقرر التوقف عن التمثيل وهي في أوج عطائها، وكان آخر أعمالها السينمائية هو فيلم "أرض أرض" عام 1998، قبل أن ترحل عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013، عن عمر ناهز 79 عامًا، تاركة إرثًا فنيًا خالداً وجمهورًا لا يزال يذكرها بمحبة ووفاء.

اقرأ أيضًا:

حكاية 4 زيجات فى حياتها.. اعتزلت الفن بعد ”أرض أرض” بسبب جلطة.. وصية لم تنفذ حتى الآن بسبب غادة عادل.. أسرار فى حياة زهرة العلا

”هنادي السينما المصرية” .. تزوجت 4 مرات.. نجلتها مخرجة معروفة.. جلطة تسببت في اعتزالها.. غادة عادل تجسد شخصيتها في عمل فني

