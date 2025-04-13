هيفاء وهبي تخطف الأنظار بحفل غنائي في ألمانيا وتستعد لفيلم صيفي جديد

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تألقها الفني من خلال مجموعة من النشاطات اللافتة على الساحة الفنية، حيث تجمع بين الغناء والتمثيل في أعمال جديدة ومتنوعة، فبين استعداداتها لحفل غنائي عالمي في ألمانيا، وانتهائها من تصوير أحدث أفلامها "جوري - ولاد المحظوظة"، تبدو هيفاء على موعد مع جمهورها في صيف فني مزدحم ومليء بالمفاجآت.

يرصد الموجز تفاصيل حفل هيفاء وهبي فيما يلي:

حفل هيفاء وهبي في أوروبا

تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة أوبرهاوزن الألمانية يوم 31 مايو المقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات الربيع التي تقام هناك.

وقد أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي النجمة اللبنانية في أوروبا.

هيفاء وهبي

انتهاء تصوير فيلم "جوري - ولاد المحظوظة"

بالتزامن مع التحضير للحفل، أنهت هيفاء وهبي تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "جوري - ولاد المحظوظة"، والذي تعود به إلى الشاشة الكبيرة خلال موسم الصيف.

وشاركت جمهورها بصورة من كواليس التصوير، معلقة عليها بعبارة: "فركش فيلم جوري - ولاد المحظوظة"، لتعلن انتهاء التصوير رسمياً.

تفاصيل العمل الجديد وأبطاله

الفيلم يحمل توقيع المخرج مرقس عادل، الذي استأنف تصوير المشاهد الأخيرة في بداية يونيو 2024، بعد فترة توقف نتيجة انشغاله بمسلسل "المعلم" الذي شارك به في الموسم الرمضاني السابق.

هيفاء وهبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول سيدة لبنانية تمر بسلسلة من الأزمات، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم إلى جانب هيفاء، منهم بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، بينما كتب السيناريو هيثم سعيد.

نشاط موسيقي مستمر وأغاني تلاقي النجاح

لم تكتفي هيفاء وهبي بالمجال التمثيلي فقط، بل تواصل طرح أعمال غنائية تواكب تطلعات جمهورها، حيث أطلقت مؤخراً أغنية بعنوان "وصلتلها" على موقع يوتيوب، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور، مع ميكس وماستر سليمان دميان.

كما سبق أن طرحت أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج إيلي فهد.

نجاحات سابقة تضعها في صدارة النجومية

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة هيفاء وهبي من خلال فيلم "رمسيس باريس"، الذي عُرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي في 2023، وحقق صدى واسع بين الجمهور.

ومع هذه التحركات الفنية المتنوعة، تثبت هيفاء وهبي مرة جديدة أنها فنانة متعددة المواهب تعرف جيداً كيف تحتفظ بمكانتها في صدارة المشهد الفني العربي.

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