هيفاء وهبي تريند والسر في ولاد المحظوظة.. تفاصيل جديدة

احتل اسم الفنانة هيفاء وهبي صفحات السوشيال ميديا بعد انتهاء تصوير فيلمها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم ولاد المحظوظة، إذ أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاوهبي انتهاء تصوير الفيلم بعد عدة أزمات كادت أن تأجل تصوير العمل أكثر من مرة، وتستعد لطرحه قريبًا على شاشات السينما ويكشف "الموجز" التفاصيل الكاملة في سطور.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

أبطال فيلم ولاد المحظوظة

حاليًا، يخضع فيلم "ولاد المحظوظة" لعمليات المونتاج والمكساج بعدما انتهت هيفاء وهبي من تصوير جميع المشاهد، هذا الفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويشارك هيفاء في بطولته عدد من النجوم الشباب، مثل كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي. العمل يعد بتقديم قصة جديدة ومميزة، ويتوقع أن يلقى نجاحًا كبيرًا خاصة بعد زوال العقبات التي واجهتها الفنانة.

تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية



في سياق آخر، استطاعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تنهي أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية، حيث تم رفع قرار إيقافها عن العمل في مصر، وجاء ذلك بعد جلسة صلح جمعتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري. وفي هذه الجلسة، عبرت هيفاء عن امتنانها لنقابة المهن الموسيقية لدورها في تقريب وجهات النظر، قائلة:"أنا بشكر نقابة المهن الموسيقية على تفهمها لتقريب وجهات النظر ووقوفها جنبي، وبشكرهم أنهم جابوا لي حقي عن أي سوء تفاهم حصل، وأنا دايما بشتغل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين وشكرا ياسر."

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

عودة قوية للفنانة هيفاء وهبي



من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الساحة الفنية، سواء في السينما أو الغناء، بعد أن تجاوزت هذه الأزمة. جمهورها ينتظر عرض "ولاد المحظوظة" بفارغ الصبر، حيث يُعتبر الفيلم إضافة مهمة لمسيرتها الفنية. وبفضل الدعم الذي تلقته من النقابات، قد تكون هذه العودة مشفوعة بمزيد من الأعمال الفنية الناجحة.

أغنية يا نحلة هيفاء وهبي

ويذكر أن وطرحت هيفاء وهبي أغنية "يا نحلة"، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: علشان أنضف منه وأفوق.. محتاجه غسالة ومسحوق.. وآخد مشاعري فومين.. وانقعها في كلور.. وأعصر قلبي وأسيبه يومين.. في الشمس منشور.. كان بقعة كان تيت تيت تيت.. كان فيروس في الزور.. كان عدوى الله يكون في عونها.. اللي عليها الدور.

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