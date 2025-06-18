ليلى شعير.. من ملكة جمال مصر إلى أيقونة الأدوار الأرستقراطية

البداية من عروض الأزياء ولقب ملكة جمال مصر.. في مثل هذا اليوم، 18 يونيو 1940، وُلدت الفنانة ليلى شعير، واحدة من أبرز نجمات الشاشة في زمن الفن الجميل. بدأت مشوارها كـ عارضة أزياء، وسط معارضة والدها المحافظ، لكنها استطاعت إقناعه، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1964، ليكون هذا التتويج بوابة دخولها إلى عالم السينما، ويرصد الموجز أسرار حياتها

من الطفولة في فرنسا إلى أولى خطوات الفن

تنحدر ليلى شعير من أب مصري فنان تشكيلي وأم فرنسية كانت تغني بالأوبرا، عاشت جزءًا من طفولتها في فرنسا، وكانت صديقة مقربة للفنان جميل راتب، حيث عملا سويًا في بداياتهما الفنية هناك. وصرّحت في أحد لقاءاتها: "أنا وجميل كنّا مش لاقيين ناكل، واشتغلنا كومبارس مع بعض، وكنت بشتغل في دور صغير مع آلان ديلون".

أدوار أرستقراطية تركت بصمة في السينما المصرية

دخلت ليلى شعير السينما من أوسع أبوابها، عبر فيلم "عائلة زيزي" من إخراج فطين عبد الوهاب، وبطولة أحمد رمزي. بعدها شاركت في أعمال بارزة مثل:

القاهرة في الليل

الخروج من الجنة

السمان والخريف

سارق الملايين

مذكرات مراهقة

رغم جمالها اللافت وأدائها الرصين، اشتكت ليلى شعير من حصرها في أدوار الفتاة الأرستقراطية، مؤكدة أنها كانت تتطلع لأدوار أكثر عمقًا وتأثيرًا.

محطات مع يوسف شاهين وعاطف الطيب

عادت ليلى شعير إلى الفن بعد فترة انقطاع، وشاركت في فيلم "جنس ناعم"، ثم اختارها المخرج يوسف شاهين لتشارك في فيلمه الشهير حدوتة مصرية. كما تألقت في دور مميز بفيلم الهروب للمخرج عاطف الطيب، أمام أحمد زكي، وهو من الأدوار التي نالت استحسان الجمهور رغم قصر مدته.

ليلى شعير والدراما التلفزيونية.. حضور ناعم في الشاشة الصغيرة

كان لليلى شعير حضور بارز على الشاشة الصغيرة خلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومن أبرز أعمالها الدرامية:

رأفت الهجان

وجه القمر

العمة نور

رجل في زمن العولمة

مواطن بدرجة وزير (2006)

علاقات فنية وإنسانية مع كبار النجوم

تمتعت ليلى شعير بعلاقات صداقة قوية مع رموز الفن، على رأسهم جميل راتب وعمر الشريف، الذي وصفته بأنه "جار وصديق مقرّب وكان يستشيرها في أمور كثيرة". كما التقت فاتن حمامة للمرة الأولى في مصعد العمارة التي جمعتهم.

ندم على "عمارة يعقوبيان"

كشفت ليلى شعير في أحد تصريحاتها عن ندمها لرفض المشاركة في فيلم "عمارة يعقوبيان"، حيث كان من المفترض أن تؤدي دورًا جسدته لاحقًا يسرا، وقالت إن قرارها أغضب الفنان عادل إمام، لكنها لم تستطع الالتزام به لأسباب شخصية.

خلف الجمال موهبة فنية وأصالة ثقافية

تُجسد ليلى شعير صورة الفنانة التي جمعت بين الجمال والموهبة والثقافة، فقد نشأت في بيئة فنية؛ والدها فنان تشكيلي، والدتها مغنية أوبرا، وهي نفسها درست الباليه لسنوات، وقالت: "كنت برقص باليه 4 ساعات يوميًا".

رغم أنها لم تكن نجمة شباك تقليدية، فإن ليلى شعير تظل من الأسماء الراسخة في ذاكرة الفن المصري، بأدوارها الرزينة وأناقتها الهادئة وحضورها الرفيع.

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