أول تعليق من ليلي أحمد زاهر بعد عقد قرانها علي هشام جمال

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها أول لحظات الفرح، بعد عقد قرانها على المنتج هشام جمال، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء الحفل، وعلّقت قائلة: "وأخيرًا كتبنا الكتاب"، في إشارة لفرحتها الكبيرة بهذه الخطوة. ويكشف الموجز التفاصيل.

وقد أُقيم عقد القران مساء أمس الإثنين، داخل أحد المواقع الأثرية، وسط أجواء عائلية دافئة وبحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشهد على عقد القران كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهور النجمين.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" الذي عُرض في موسم رمضان، وشاركها البطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، إلى جانب ليلى أحمد زاهر، وهو من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.