ليلى أحمد زاهر تحتفل بعقد قرانها على هشام جمال.. الليلة

تشهد الساحة الفنية اليوم الاثنين لحظة مميزة، حيث تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بعقد قرانها على المنتج والفنان هشام جمال، في حفل يقتصر حضوره على الأهل والمقرّبين فقط، وذلك داخل أحد المواقع الأثرية ذات الطابع التاريخي الساحر. ويكشف الموجز التفاصيل.

وفي لمحة رومانسية، شاركت ليلى جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة جمعتها بخطيبها هشام جمال، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال مفعمة بالبساطة، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وشعر بني منسدل زاد من أناقتها. وأرفقت الصور بتعليق غامض يحمل دلالة عاطفية قائلة: "الفرق كبير".

ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

تصريحات ليلي أحمد زاهر

وعلى صعيد آخر، حلّت ليلى مؤخرًا ضيفة في برنامج "ليالي Ten" مع الإعلامية بوسي شلبي، حيث تحدثت عن تجربتها الفنية الأخيرة التي لاقت أصداء واسعة في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة". وكشفت ليلى أنها ما زالت متأثرة بشخصية "نسمة" التي جسدتها، قائلة:

"الناس في الشارع بقوا بيندهولي بإسم الشخصية، وده أكتر شيء مفرحني."

وأوضحت أن والدها الفنان أحمد زاهر كان أول من توقّع نجاح العمل بمجرد عرضه عليها، حيث رأى فيه تحديًا جديدًا بالنسبة لها، وأضافت:

"كنت خايفة أقدم الشخصية لأنها شريرة جدًا، ومكنتش متخيلة إن في ناس بالشر ده فعلًا، لكن حسيت إن الدور مهم وبيوصل رسالة توعية."

كما تحدثت عن استعداداتها للدور، مؤكدة أنها راقبت عددًا كبيرًا من الفتيات على تطبيق تيك توك لتحاكي أسلوب حديثهن وتفاصيل شخصياتهن، وقالت:

"ذهبت مع المخرجة ياسمين كامل إلى منطقة الحطابة، وعشنا أيامًا كاملة مع فتاة تُدعى مي، الأمر الذي ساعدني في التقمص الكامل لشخصية نسمة."

واختتمت حديثها قائلة إنها دائمًا ما تحرص على اختيار أدوارها بعناية كي تليق بها وتلقى إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أن لديها مشروعين فنيين حاليًا ما زالا في مرحلة التحضير.

أعمال ليلى أحمد زاهر الأخيرة

يُذكر أن آخر مشاركات ليلى في الدراما التلفزيونية كانت من خلال مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عُرض في موسم رمضان، وشاركت في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبد الله، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

اقرأ أيضًا :