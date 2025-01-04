ليلى أحمد زاهر.. أطمح إلى الارتباط والإنجاب في سن مبكرة

أكدت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر رغبتها في خوض تجربة الزواج والإنجاب في سن صغيرة، مشددة على أهمية العائلة في حياتها.

وفي السطور القادمة يرصد "الموجز" تصريحات الفنانة ليلي أحمد زاهر عن الزواج وإرتباطها بهشام جمال .

أرغب في الزواج في سن صغيرة

وأوضحت خلال مشاركتها في بودكاست كلام عائلي أن طموحها ينبع من حبها لتجربة الأمومة المبكرة والاقتراب من أبنائها بمرور الزمن.

قالت ليلى: "بحب العيلة وعايزة أبقى أم صغيرة وقريبة من أولادي. مش من النوع اللي بيقول مش عايزة أبوظ جسمي أو عايزة أحافظ على رشاقتي؛ في النهاية كل شيء بيتغير. بالنسبة لي، العائلة شيء مقدس وبحب أكون جزء منها".

علاقة ليلي أحمد زاهرمع هشام جمال

تطرقت ليلى خلال لقائها إلى تفاصيل علاقتها بخطيبها الفنان هشام جمال، مؤكدة أن الأمان والاحترام هما العمود الفقري لعلاقتهما. وأشارت إلى أن وجود شخص يقدّرها ويهتم بها على نحو صادق يُشعرها بالطمأنينة.

وقالت: "لما تلاقي حد خايف عليك من قلبه ومحترم جدًا، وبيحافظ عليك بنفس الطريقة اللي أبوك تعب واشتغل عشانها، ده كفاية جدًا. الأمان هو أساس الحياة، ومع هشام بحس إنه مصدر أمان كبير".

ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

حماية العلاقة من التدخلات الخارجية

أوضحت ليلى أهمية الحفاظ على خصوصية العلاقة بين الطرفين بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، معتبرة أن هذا النهج يساهم في حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وأضافت: "أنا وهشام بنحترم علاقتنا جدًا وبنسعى دايمًا للحفاظ عليها. لو في مشكلة بتكون بينا وبنحرص إنها تخلص بينا من غير ما تدخل أطراف أخرى، لأن ده مفتاح نجاح أي علاقة".

بهذه الكلمات الصادقة، عبّرت ليلى أحمد زاهر عن رؤيتها للعائلة والعلاقة العاطفية، مما يعكس مزيجًا من النضج والتقدير لقيم الحياة.

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