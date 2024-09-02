هشام جمال..موعد زواجه من ليلى أحمد زاهر وحقيقة في بيتنا روبوت 3

هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. تصدر الفنان هشام جمال، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد أن قام بتهنئة الفنانة ليلى أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادها .

حرص هشام جمال على مشاركة عدة صور تجمعه مع ليلى زاهر عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام " الذي رصده موقع " الموجز ".

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

الاحتفال بعيد ميلاد ليلى أحمد زاهر

وظهر هشام جمال في الصور وهو يحتفل بعيد ميلاد ليلى زاهر، وعلق على الصور، قائلا: "عام آخر وأنا أشاهد رفيقتي وهي تنمو وتتوهج، عيد ميلاد سعيد يا لولو الحلوة والبريئة، إلى عام جديد".

وشارك الفنان عمرو وهبة احتفالية عيد ميلاد ليلى أحمد زاهر، لصلة الصداقة القوية بينهم .

ارتباط هشام جمال وليلى أحمد زاهر

قبل إعلان الخطوبة الرسمية بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر،زادت شائعات الارتباط بينهما، تحديدا بعد ظهور الثنائي معاً في المناسبات العامة والتعاون في مشاريع فنية.



ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

مسلسل في بيتنا روبوت نقطة تحول العلاقة

شهد مسلسل "في بيتنا روبوت"، بداية العلاقة بين ليلى زاهر وهشام جمال، حيث قدما شخصيات زوجين نالت إعجاباً كبيراً من الجمهور منذ عرضه في عام 2021، ظهرت هذه الكيمياء بين الثنائي على الشاشة مما أثارت اهتماماً واسع وتفاعل كبير بين الجمهور وزيادة فضول المتابعين حول هذه العلاقة.

وبالفعل تمت خطبتها في بداية العام الحالي، مما أسعد الجمهور بشكل كبير وينتظرون موعد زفافهما، حتى الآن لم يتم تحديد موعد الزفاف بل أعلنوا عن حفل خطوبة كبير في إجازة الصيف ولم تتم.

انطلاق ليلى زاهر في الغناء

انطلقت ليلى أحمد زاهر في الغناء، بعد نجاحها في التمثيل سواء السينما أو الدراما، حيث تعاونت مع هشام جمال في أغنية "كلمة أخيرة" التي كانت الانطلاقة الغنائية الأولى لها.

وقد أعربت ليلى زاهر عن امتنانها الكبير للفنان هشام جمال، مشيرةً إلى أنه كان أول من وقف أمامها في استوديو التسجيل وساعدها على اكتشاف موهبتها الغنائية.

قالت ليلى زاهر : "هشام هو أول من وقفني أمام المايك، وهو الوحيد الذي استطاع أن يخرج موهبة الغناء مني"، الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، مما أضاف لها لمسة فنية خاصة وجعلها بداية قوية لمشوار ليلى في مجال الغناء.

الجزء الثاني من "في بيتنا روبوت" وتعزيز الشائعات

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "في بيتنا روبوت"، عاد الثنائي لتقديم الجزء الثاني من المسلسل، مما زاد من الشائعات حول ارتباطهما.

في إحدى تصريحاتها، أكدت ليلى زاهر أن هشام جمال كان دائماً "سبباً في أي نجاح" حققته في حياتها، ووصفت هشام بأنه "أخوها وأقرب صديق" لها.

وأضافت قائلة: "أنا دائماً بقول إنك السبب في أي نجاح حققته بعد ربنا، وأريد أن أشكرك بشكل خاص، لأنك أول من وقفني أمام المايك وأول من طلبت منه إخراج الكليب".

ليلى أحمد زاهر

حقيقة الجزء الثالث لمسلسل " في بيتنا روبوت "

أما عن الجزء الثالث من المسلسل، لم يتم الاعلان رسمي عن تحضير جزء ثالث للعمل الدرامي " في بيتنا روبوت"، حيث صرح هشام جمال سابقًا بأن الفكرة موجودة ومن الممكن تحضير جزء ثالث.

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