بعد تصدرها للتريند.. أبرز الأعمال الفنية التي جمعت ليلى زاهر وهشام جمال

تصدر اسم الفنانة ليلى زاهر،تريند جوجل، وذلك بعدما حرص الفنان والمنتج هشام جمال، على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك جمهوره عدد من الصور برفقتها، وظهر معها في إحدى الصور الفنان عمرو وهبة، وعلق عليهم قائلًا: "عام آخر وأنا أشاهد رفيقتي وهي تنمو وتتوهج، عيد ميلاد سعيد يا لولو الحلوة والبريئة، إلى عام جديد ونشجع ونتوافق مع بعضنا أكثر وأكثر".

ليلى زاهر وهشام جمال

خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

وكانت الفنانة ليلى زاهر، قد تصدرت التريند مؤخرًا، بعد إعلانها المفاجئ لخبر ارتباطها بالفنان والمنتج هشام جمال الذي كان متوقعًا من قبل محبيهما، فقد اعتبرهما الجمهور منذ البداية ثنائيًا مميزًا، خاصة بعد مشاركتهما معًا في أعمال فنية ناجحة، وظهورهما المتكرر الذي أثار العديد من التكهنات حول حقيقة العلاقة بينهما، وجاءت تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد أن هذه المفاجأة كانت "متوقعة" منذ فترة.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال التي جمعت بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.

مسلسل في بيتنا روبوت

شكل هذا العمل الفني بداية العلاقة بين ليلى وهشام، حيث جسدا في المسلسل شخصيات زوجين، وهو ما لاقى إعجابًا كبيرًا من المشاهدين منذ عرضه عام 2021، تحولت الكيمياء التي ظهرت بينهما على الشاشة إلى حالة من الترقب لدى الجمهور الذي رأى فيهما ثنائيًا متوافقًا ومتميزًا.

أغنية كلمة أخيرة

كانت هذه الأغنية الدرامية بمثابة الانطلاقة الغنائية الأولى لليلى أحمد زاهر، وشاركها فيها هشام جمال، وعبرت ليلى عن شكرها وامتنانها لهشام، قائلة:"هشام أول حد وقفني قدام مايك، وهو أول واحد عرف يخرج موهبة الغناء مني ومحدش كان هيعرف يخرجها غيره"، وقد تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مما أضاف لمسة فنية خاصة لها.

ليلى زاهر وهشام جمال

الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت

بعد النجاح الكبير للجزء الأول، عاد الثنائي لتقديم الجزء الثاني من المسلسل، مما زاد من الشائعات حول ارتباطهما. وأكدت ليلى في إحدى تصريحاتها أن هشام كان دائمًا "سببًا في أي نجاح" حققته في حياتها، وأنه "أخوها وأقرب صديق" لها، مما زاد من تكهنات الجمهور حول طبيعة العلاقة بينهما، حيث قالت وقتها:"أنا طول عمري بقول إنك دايمًا بتكون سبب في أي نجاح نجحته أو بنجحه في حياتي بعد ربنا، لكن المشروع ده أنا عايزة اشكرك عليه بشكل خاص، قدام كل الناس لأني أول ما سمعتك الأغنية عشان أخد رأيك كنت مبسوط وفخور بيا جدًا لأنك أول واحد وقفني قدام مايك وأول لما طلبت منك إنك تخرجلي الكليب ما ترددتش للحظة رغم إنك كنت مشغول قوي ووراك 300 حاجة، أخويا وأقرب صديق ليا اللي دايمًا بيشجعني وفي ظهري".



لم يكن الجمهور بحاجة لتأكيد رسمي على هذه العلاقة، فقد كانت هناك توقعات قوية منذ فترة بسبب ظهورهما المتكرر معًا والتعاون المتواصل بينهما، إضافة إلى الكيمياء الواضحة التي لاحظها المتابعون، مما جعلهم يعتبرون خبر ارتباطهما "مفاجأة... متوقعة".

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