ماما وبابا.. محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس في مغامرة أسرية بطابع كوميدي

يخوض الفنان محمد عبد الرحمن والفنانة ياسمين رئيس بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "ماما وبابا"، في أول تعاون فني يجمع بينهما، حيث من المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال موسم الصيف المقبل.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويعتمد على طرح قضايا أسرية وعاطفية بأسلوب ساخر يمزج بين المواقف الطريفة والرسائل الهادفة، وهو من تأليف ورشة كتابة وسيناريو تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الله، وإخراج هشام فتحي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

قصة الفيلم: مفارقات الحياة الزوجية في إطار ساخر

تدور أحداث "ماما وبابا" حول زوجين شابين يمران بتجربة حياتية مليئة بالتحديات والتقلبات بعد إنجابهما لطفل للمرة الأولى، مما يفتح الباب أمام الكثير من المواقف الكوميدية المستوحاة من الحياة اليومية للعائلات المصرية، ويُجسّد محمد عبد الرحمن شخصية الزوج العصبي الذي يحاول التكيف مع دوره كأب، فيما تلعب ياسمين رئيس دور الزوجة التي تحاول تحقيق التوازن بين الحياة الزوجية والأمومة والعمل.

التحضيرات النهائية والعرض قريبًا

وأكدت الشركة المنتجة أن التصوير انتهى مؤخرًا، ويجري حاليًا العمل على المونتاج والمكساج تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تم التعاقد مع عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم بيومي فؤاد، وإنجي وجدان، وأسماء جلال.

رسالة إنسانية بقالب كوميدي

يسعى الفيلم لتقديم رسالة إنسانية من خلال كوميديا الموقف، حيث يسلط الضوء على ضغوط الحياة الأسرية وتحديات التربية، لكنه يقدمها في إطار خفيف ومحبب للجمهور، ليكون مناسبًا لمختلف الأعمار، خاصة العائلات.

ترقب جماهيري وتوقعات بنجاح واسع

يحظى فيلم "ماما وبابا" بحالة من الترقب من جمهور السينما المصرية، خاصة أنه يجمع بين نجمين يتمتعان بشعبية كبيرة، وتُعرف أعمالهما بخفة الظل والقدرة على الوصول إلى قلوب المشاهدين، ومع تصاعد الإقبال على الأفلام العائلية ذات الطابع الكوميدي، يتوقع صُناع الفيلم أن يحقق "ماما وبابا" نجاحًا واسعًا في دور العرض، خاصة في ظل الضعف النسبي الذي يشهده الموسم الصيفي من حيث تنوع الأعمال.

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