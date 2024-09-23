بعد إعلان اعتزالها.. رانيا فريد شوقي تكشف سر المنشور المثير للجدل

احتل اسم الفنانة رانيا فريد شوقي مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد انتشار شائعات اعتزالها الفن عبر صفحات السوشيال ميديا، وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز" التفاصيل الحقيقية في سطور.

بداية القصة على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي منشورًا على حسابها على ‘إنستجرام" قالت فيه "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل"، ومن هنا انتشرت أخبار اعتزالها عالم الفن.

رانيا فريد شوقي تنفي اعتزالها

نفت الفنانة رانيا فريد شوقي، ما تم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا بشأن اعتزالها التمثيل.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على الموقع الشهير فيس بوك: "أنا لم أعتزل التمثيل نهائيا، وهذا الخبر كاذب".

رانيا فريد شوقي

واستكملت رانيا حديثها قائلة:" قالك رانيا اعتزلت التمثيل، كل ده عشان نشرت بوست يخص زميلي كريم الحسيني لأني تأثرت بكلامه وبعتز بصداقته وأحترم موهبته ولازم نعترف أن فيه مشاكل في المجال الفني وبنحاول نساعد بعض هو كتب أنه اعتزل السعي في الوسط الفني واعتزل ما يؤذيك وكلامه كله بصيغة مذكر وكله معلومات فنية عنه كفنان زي ما شيرت قبلها بيوم بوست برضو لأحمد عزمي".

واختتمت رانيا حديثها قائلة:"حزينة بجد احنا بقينا في عشوائية وأعتقد إن كتير من السادة الصحفيين المهنين نفس شعوري لأنهم اتعلموا أصول المهنة على يد أساتذة كبار وأنا من الشخصيات اللي الحمد لله علاقتي بالسادة الصحفيين جيدة وليا أصدقاء كتير بعتز بصداقتهم جدا وعشرة عمر جميل..أرجو من البعض تحروا الدقة قبل نشر أي خبر، إحترامي للجميع".

أخر أعمال رانيا فريد شوقي

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجولييت" التي عرضت في 2024.

حققت مسرحية "مش روميو وجوليت" نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضها على المسرح القومي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. العرض مستوحى من القصة الشهيرة "روميو وجوليت" لوليام شكسبير، ولكنه يقدم بشكل مبتكر ومختلف، من خلال إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى.

أبطال مسرحية "مش روميو وجوليت"

ضم مسرحية "مش روميو وجوليت" نخبة من النجوم الكبار، حيث يشارك في البطولة الفنان علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، العرض من إخراج عصام السيد، الذي تعاون مع فريق متميز من المبدعين لتحقيق هذا النجاح، بما في ذلك أمين حداد الذي قام بالصياعة الشعرية، والموسيقى والألحان لأحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي.

اقرأ أيضا :

توقف عرض "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي.. الأسباب والتفاصيل



آسفة على تفاؤلي من حقك تختار مستقبلك .. رانيا فريد شوقي تتضامن مع كريم الحسيني