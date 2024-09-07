رانيا فريد شوقي: والدي علمني أن التمثيل قوة ناعمة وهذا فتى أحلامي

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي، ضيفة على برنامج "لقاء خاص" الذي يُعرض على قناة CBC، وتحدثت تفاصيل تجربتها في المسرحية الاستعراضية الغنائية "مش روميو وجوليت"وأبرز المحطات في حياتها الفنية والشخصية .

يرصد الموجز أبرز تصريحاتها في السياق التالي :



رانيا فريد شوقي

تفاصيل جديدة عن مسرحية "مش روميو وجوليت"



أوضحت رانيا فريد شوقي أن المسرحية تتميز بكونها عرضاً غنائياً بحتاً، وهو ما جذبها للانضمام إليها.

المسرحية من إخراج المخرج الكبير عصام السيد، وتضم فريق عمل مميزاً يتضمن علي الحجار، أحد الأيقونات في عالم الغناء، وميدو عادل الذي يتمتع بموهبة غنائية لافتة، إضافةً إلى مغنية الأوبرا أميرة أحمد.

وأشارت رانيا إلى أنها تلقت كورس تدريب صوتي مكثف لتقديم دورها على أكمل وجه، مما يعكس حرصها على تقديم أداء مميز يتناسب مع حجم العمل وأهمية دوره.

تأثير والدها فريد شوقي على مسيرتها الفنية

تحدثت رانيا فريد شوقي عن تأثير والدها الراحل، النجم الكبير فريد شوقي، على حياتها المهنية.

قالت رانيا إن عشقها للتمثيل يعود بشكل كبير إلى تأثير والدها، الذي اعتبرته ملهمها الأول.

أضافت رانيا فريد شوقي :"لقد تعلمت الكثير من والدي، وأنا الوحيدة بين إخوتي التي اختارت طريق التمثيل بفضل تأثيره القوي على حياتي".

وأوضحت أنها تعلمت من والدها قيمة وأهمية التمثيل كأداة للتأثير الاجتماعي، مؤكدة على أهمية اختيار الأعمال بعناية والتفاني في تقديم الأفضل.

أشارت إلى أن فريد شوقي قدم العديد من الأعمال التي غيرت معايير صناعة السينما، مثل فيلمي "كلمة شرف" و"جعلوني مجرماً"، اللذين أضافا بعداً جديداً للدراما السينمائية من خلال معالجتهما للقضايا الاجتماعية بشكل جريء.

أبرز المحطات في مسيرتها الفنية

استعرضت رانيا فريد شوقي أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها قدمت العديد من الأعمال التي تعد نقاط تحول هامة في مشوارها. من بين هذه الأعمال، ذكرت مسلسلات درامية مثل "خالتي صفية والدير"، "الضوء الشارد"، "ويتربى في عزو"، و"العطار والسبع بنات"، والتي تعتبرها قفزات نوعية في مسيرتها.

وأضافت أن كل من هذه الأعمال ساهمت في ترسيخ مكانتها كممثلة بارزة في عالم الدراما، وأتاحت لها فرصة استكشاف أدوار متنوعة ومؤثرة.

فتى أحلامها في الماضي

كشفت رانيا فريد شوقي أيضاً عن فتى أحلامها في مراحل مختلفة من حياتها. في طفولتها، كان حسن يوسف هو فتى أحلامها، بسبب شخصيته المحببة وخفة ظله في الأفلام القديمة، أما في فترة المراهقة، فقد كان وليد توفيق هو النجم الذي أسر قلبها بموهبته وجاذبيته.

هذه الاعترافات تعكس جانباً من شخصيتها وتكشف عن ارتباطها العاطفي بالفن وبأبطاله المميزين.

أحدث أعمالها الفنية

في ختام اللقاء، تحدثت رانيا فريد شوقي عن أحدث أعمالها، حيث شاركت في مسلسل "المداح 3"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023.

في هذا المسلسل، جسدت رانيا شخصية الشيطانة أحلام، التي تزوجت من خالد سرحان ضمن أحداث العمل.

وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وضم طاقم عمل مميز شمل حماده هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، يسرا اللوزي، وغيرهم.

كان المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وقد قدمت رانيا فيه أداءً لاقى إشادة من النقاد والجمهور على حد سواء.

اقرأ أيضا

توقف عرض "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي.. الأسباب والتفاصيل



بعد تصدرها للتريند.. تعرف على عدد زيجات رانيا فريد شوقي

