آسفة على تفاؤلي من حقك تختار مستقبلك .. رانيا فريد شوقي تتضامن مع كريم الحسيني

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على خبر اعتزال الفنان كريم الحسيني، الذي أعلنه بشكل مفاجئ.

وأعادت نشر منشور كريم الحسيني عبر حسابها على إنستجرام الذي رصده موقع “ الموجز”، حيث كتبت: "قرار اعتزال.. اعتزال ما يؤذينى"، تعكس هذه الكلمات دعمها لقراره ورفضها للأذى الذي قد يتعرض له الفنانون في الوسط.

دعم رانيا فريد شوقي ل كريم الحسيني

في سياق متصل، شاركت رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، حيث كتبت: "كنت زمان بقول للشباب بلاش تهاجر وعافر واشتغل وسط اهلك وناسك، للأسف كنت شخصية متفائلة زيادة عن اللزوم أو كنت مش مستوعبة حاجات كتير وأنا بعتذر عن تفاؤلي ده، وحقيقي آسفةمن حقك تختار مستقبلك وأحلامك. ربنا يوفق عبيده".



أسباب الاعتزال

وكان قد أعلن كريم الحسيني عن اعتزاله السعي للعمل في الوسط الفني، مشيرًا إلى قلة الفرص التي أتيحت له في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه يعاني من "المحسوبية" و"الشللية"، مما جعله يتخذ هذا القرار الصعب.

كتب كريم الحسيني على فيسبوك: "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان قديم أنتمي إلى زمن الفن الجميل".

كريم الحسيني

مسيرة كريم الحسيني في الفن

تحدث كريم عن مسيرته، حيث أوضح أنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على تقدير جيد جدًا، رغم أنه يعمل في تدريس التمثيل والدوبلاج على مستوى الجامعات، إلا أن راتبه الشهري من مسرح الدولة لا يتجاوز 3000 جنيه بعد خصم الضرائب، وهذا ما دفعه للتساؤل عن جدوى الاستمرار في هذا الوضع.

العمل على المسرح

رغم الصعوبات التي واجهها، أشار كريم إلى أنه يشعر بالسعادة والراحة عندما يكون على خشبة المسرح، حيث يجد التصفيق الحقيقي وردود الأفعال من الجمهور.

فقد عمل بجدية لإنتاج أربعة مسرحيات ناجحة وشارك في برامج تلفزيونية كبيرة مثل "صاحبة السعادة" و"منى الشاذلي"، لكن كل ذلك لم يترجم إلى فرص فنية جديدة.

قرار الاعتزال

اختار كريم اتخاذ هذا القرار في هدوء بعد انتهاء عرض مسرحية "كازينو"، وأكد أنه سيغلق صفحة الوسط الفني القائم على "اللامعايير"، مفضلاً الابتعاد عن ضغوطه.

ختم حديثه بالقول: "أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمانينة والرضا".

يظهر قرار كريم الحسيني اعتزاله عن الوسط الفني الصعوبات التي قد يواجهها الفنانون، كما يعكس تحديات العمل في صناعة تشهد تغييرات كبيرة.

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