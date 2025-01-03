رانيا فريد شوقي تكشف عن رأيها في الزيجة الثانية للرجل

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها ضيوف"بودكاست ع الرايق"الذي يقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، وتحدثت عن حياتها وكشفت العديد من التصريحات .

الموجز يرصد ابرز تصريحات رانيا فريد شوقي

تحدثت رانيا عن الزواج الثاني انه ليس من الضروري أن يجعلك تشعر بالنضج او على الاختيار الصحيح، مشيرة اننا لابد ان نصارح انفسنا بعد كل تجربة فشلنا بها .



واضافت اننا لازم نفكر في تصرفاتنا ونراجع حساباتنا ولا نلوم على الآخرين ، وأن المراجعة الذاتيه هي مفتاح النجاح .

وتابع زوجها تامر الصراف أن رانيا تستمع للموسيقى والجلوس امام البحر مضيفاً انه يحب الشاي بلبن ويعتبره ادمان بالنسبه له.

رانيا فريد شوقي



معلومات عن رانيا فريد شوقي

على المستوى الشخصي، وقعت رانيا فريد شوقي في الحب وهي في سن صغير، حيث كان عمرها حينها 16 عاماً، وتمت خطبتها في عام 1988 لكن خطبتهما لم تدم طويلا وسرعان ما انفصلت عنه، وتزوجت بعد ذلك ثلاث مرات كان زواجها الأول من مصمم الرقصات عاطف عوض، والذي أنجبت منه ابنتيها فريدة وملك، إلا أن هذا الزواج استمر لمدة 8 سنوات فقط قبل أن يتم الطلاق، ثم تزوجت من الفنان مصطفى فهمي في عام 2007 بعد أن بدأت علاقتهما كصداقة قوية، ورغم فارق السن بينهما، استمر زواجهما حتى انفصالهما في عام 2012. أما الزواج الثالث، فكان من تامر الصراف، وهو مدير تجاري في إحدى شركات الدعاية والإعلان، وقد احتفلا بزواجهما في حفل بسيط اقتصر على الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين.

أعمال رانيا فريد شوقي

ومن أعمالها الفنية الشهيرة: "ليه يا هرم، وعنتر زمانه والمقامر ومغلف بالشيكولاته ووداعا للعزوبية" ومسلسلات "خالتي صفية والدير"، و "الضوء الشارد"، "جحا المصري ويتربى في عزو"، "​عوالم خفية​"، و"العطار والسبع بنات"، "المغنى"، "أبو ضحكة جنان"، "خاتم سليمان"و"الدنيا لونها بمبي" ، "قوت القلوب" ، و"الأخوة الأعداء"و"الشارع الجديد" و"الماضي يعود الآن" و"قطة في سوق السمك"و"سوق الخضار" و"أبو العروسة"، وخاضت تجرية الفوزاير من خلال فوازير "هات وخد"، وفي المسرح شاركت في" ربنا يخلي جمعة"، و"الملك لير"، وكان آخر أعمالها المسرحية" مش روميو وجوليت ".

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