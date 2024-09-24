رانيا فريد شوقي: في ممثلين كتير قاعدين في البيت والممثلين أرزقية

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن طبيعة مهنة التمثيل ، والصعوبات التي تواجه الممثلين حيث أوضحت بأن هناك الكثير من الوجوه الجديدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة وهو مطلوب، وذلك في تصريحات صحفية للموجز



وأضافت :"ولكن في المقابل هناك العديد من الممثلين القدامي ليس لديهم فرص للتمثيل، ووصفت مهنة التمثيل بأنها مهنة علي باب الله أرزقية ".

رانيا فريد شوقي : مبردش علي الإنتقادات

وفيما يخص الإنتقادات التي تتعرض لها الفنانة رانيا فريد شوقي أوضحت أنها لا ترد علي هذه الإنتقادات ولا تهتم إلا بتقديم عملها علي أكمل وجه ، وأكملت :"أنا مبردش علي الإنتقادات من زمان لأن عمرنا ما هنرضي الناس كلها ".

رانيا فريد شوقي

إعتزال رانيا فريد شوقي

احتل اسم الفنانة رانيا فريد شوقي مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد انتشار شائعات اعتزالها الفن عبر صفحات السوشيال ميديا.

حيث نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي منشورًا على حسابها على ‘إنستجرام" قالت فيه "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل"، ومن هنا انتشرت أخبار اعتزالها عالم الفن.

حقيقة إعتزال رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي منشورًا على حسابها على ‘إنستجرام" قالت فيه "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل"، ومن هنا انتشرت أخبار اعتزالها عالم الفن.

واستكملت رانيا حديثها قائلة:" قالك رانيا اعتزلت التمثيل، كل ده عشان نشرت بوست يخص زميلي كريم الحسيني لأني تأثرت بكلامه وبعتز بصداقته وأحترم موهبته ولازم نعترف أن فيه مشاكل في المجال الفني وبنحاول نساعد بعض هو كتب أنه اعتزل السعي في الوسط الفني واعتزل ما يؤذيك وكلامه كله بصيغة مذكر وكله معلومات فنية عنه كفنان زي ما شيرت قبلها بيوم بوست برضو لأحمد عزمي".

واختتمت رانيا حديثها قائلة:"حزينة بجد احنا بقينا في عشوائية وأعتقد إن كتير من السادة الصحفيين المهنين نفس شعوري لأنهم اتعلموا أصول المهنة على يد أساتذة كبار وأنا من الشخصيات اللي الحمد لله علاقتي بالسادة الصحفيين جيدة وليا أصدقاء كتير بعتز بصداقتهم جدا وعشرة عمر جميل..أرجو من البعض تحروا الدقة قبل نشر أي خبر، إحترامي للجميع".

رانيا فريد شوقي

آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجولييت" التي عرضت في 2024.

وحققت مسرحية "مش روميو وجوليت" نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضها على المسرح القومي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. العرض مستوحى من القصة الشهيرة "روميو وجوليت" لوليام شكسبير، ولكنه يقدم بشكل مبتكر ومختلف، من خلال إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى .

مسرحية مش روميو وجوليت

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