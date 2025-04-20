سارة الأردنية تكشف تفاصيل علاقتها بحسام حبيب: دمرني نفسيًا وشوه علاقتي بعائلتي

في سلسلة من التصريحات الصادمة، كشفت عارضة الأزياء سارة الأردنية عن تفاصيل أزمتها النفسية بعد تصريحات الفنان حسام حبيب بشأن وجود علاقة حب بينهما، مؤكدة أن تلك الشائعات تسببت لها في ضرر نفسي بالغ، وأثرت بشكل مباشر على علاقتها بعائلتها، ويستعرض الموجز تفاصيل التصريحات.

سارة الأردنية: دمرني نفسيًا وشوه علاقتي بأهلي

وقالت سارة الأردنية: "حسام حبيب دمرني نفسيًا بعد تصريحه عن وجود قصة حب بيننا، وقال إنه ناوي يتقدم لخطبتي، وده خلى أهلي يتضايقوا جدًا ورفضوا أي تواصل بيني وبينه"، مضيفة أن ما يجمعها بالمطرب لا يتعدى حدود الصداقة فقط.

وأكدت أنها عاتبته بشدة على هذه التصريحات، رغم رفض أهلها للتواصل معه مرة أخرى، قائلة: "كلمته بنفسي وقلتله إحنا مجرد أصدقاء، وهو قالي إنه بيحترمني وأنا كمان باحترمه، لكن في النهاية وافقت على طلب أهلي وقطعت علاقتي بيه".



صورة قديمة تشعل الجدل من جديد



وأضافت سارة الأردنية في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2": "الصورة اللي اتنشرت كانت من 3 سنين في حفلة بالساحل الشمالي، ومفيش بينا أي علاقة أو تواصل حاليًا، كل حاجة انتهت من ناحيتي تمامًا".

وأشارت إلى أن الطبيعة الحقيقية للعلاقة لم تتجاوز حدود الزمالة، قائلة: "مش عارفة من ناحيته هو حبني ولا لأ، بس أنا مكنتش حبيته، كنت بشوفه صديق مش أكتر".

تفاعل الجمهور: هاشتاج ضحية حسام حبيب الجديدة

كما كشفت سارة الأردنية عن أنه اعتذر لها بعد العتاب، وطلب منها الخروج للإعلام ونفي الشائعات بنفسها، لكنها قامت بإلغاء صداقته على جميع منصات التواصل الاجتماعي بناءً على رغبة عائلتها.

وفي ردها على هاشتاج "ضحية حسام حبيب الجديدة"، قالت: "شكراً لكل حد حذرني منه، وأنا أخدت الموضوع بروح رياضية، لكن اللي حصل خلاني أستبعد فكرة الارتباط بيه تمامًا، رغم إني مكنتش مانعة الفكرة قبل تصريحاته".



موقف سارة من الارتباط والزواج الثاني



وأوضحت سارة الأردنية أنها لا تمانع أن تكون زوجة ثانية ولكن بشروط معينة، مشددة على أن: "كل شيء قسمة ونصيب، بس اللي حصل مكنش متوقع خالص، وحسام أذى أهلي مش أنا بس، وده شيء أنا مكنتش أتوقعه منه".

واختتمت الإعلامية نهال طايل المداخلة بتعليقها على الواقعة قائلة: "الموضوع فعلاً غريب وتوقيت نشر الصورة كان أغرب، لكن كل شيء أصبح واضح بعد تصريحات سارة ونفيها الكامل لقصة الحب".

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