بعد تصدرها التريند.. من هي سارة الأردنية التي ارتبط اسمها بحسام حبيب

عاد الفنان المصري حسام حبيب ليتصدر المشهد الفني والتريند مجددًا، ليس بأغنية جديدة أو عمل فني، بل بسبب أنباء متداولة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه رسميًا ببلوجر أردنية تُدعى "سارة"، وهو ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، خصوصًا مع صمت الطرفين لفترة قبل أن يخرج حبيب عن صمته ويوضح حقيقة الأمر بتصريحات غاضبة، مؤكدًا أن الأمور لم تصل للخطوبة كما يُشاع.

يرصد الموجز تفاصيل خول خطيبة حسام حبيب فيما يلي:

حسام حبيب

من هي سارة الأردنية خطيبة حسان حبيب

أثارت شخصية سارة الأردنية، فضول الجمهور، خصوصًا متابعي الفنان حسام حبيب، الذين تساءلوا عن هوية الفتاة التي تردد أنها أصبحت خطيبته.

المعلومات الأولية المتداولة عنها تشير إلى أنها تبلغ من العمر 25 عامًا، من مواليد عام 2000، وتعمل كعارضة أزياء وبلوجر معروفة على منصات التواصل الاجتماعي، وتعيش في العاصمة الأردنية عمّان.

خطيبة حسام حبيب

اللقاء الأول الذي جمعها بحسام حبيب يعود إلى نحو عامين، في مناسبة عامة، لتبدأ حينها تكهنات عن علاقة صداقة تطورت لاحقًا إلى ارتباط عاطفي غير مؤكد رسميًا.

الأنباء عن خطوبتهما لم تمر مرور الكرام، بل فجرت حالة واسعة من الجدل، خاصة بعد تداول صور قديمة جمعت حسام وسارة، يُعتقد أنها التقطت قبل زواجه السابق من الفنانة شيرين عبد الوهاب.

هذا الأمر أعاد فتح ملفات قديمة في حياة حبيب، وسط تساؤلات حول توقيت العلاقة وحقيقتها، وما إذا كانت مستمرة حتى بعد ارتباطه السابق.

تصريحات غاضبة من حسام حبيب: "الموضوع اتبوظ"

في أول رد فعل له على هذه الشائعات، خرج الفنان حسام حبيب بتصريحات نارية لبرنامج "ET بالعربي"، مؤكدًا أن الأمور لم تصل إلى الخطوبة إطلاقًا، قائلاً:

"الموضوع ما وصلش خالص للخطوبة، سبقوا الأحداث وخلّوا الموضوع يتعقّد بدل ما يحصل فيه خير".

وأضاف: "الحاجة اللي بيتكلموا عنها عمرها ما وصلت لربع اللي بيتقال، ومش عارف الناس عايزين إيه مني بجد، الناس دايمًا بتخربلي حياتي".

واستكمل حبيب حديثه برسالة واضحة لمن يروّج الشائعات، قائلاً: "إن كان في حاجة، هما كده بوّظوها، لأن أهل البنت ناس محترمين جدًا جدًا، وليهم عاداتهم وتقاليدهم، زيّ ما كنا زمان بنحترم يعني إيه بنت".

حسام حبيب

وتابع بتعبير صريح عن انزعاجه: "إنتو اللي بتدوروا ورايا أهو، ابعدوا عن حياتي بقى، أنا مش عارف إيه ده! إمتى هتسيبوا الناس في حالها؟".

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