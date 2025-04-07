اتهامات وتهديدات وكلام عن خطوبة.. حسام حبيب يشعل السوشيال برسائل صادمة



خرج الفنان حسام حبيب عن صمته مجددًا، ليعلن في تصريحات صحفية عن تفاصيل حياته الشخصية، ويكشف لأول مرة عن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، مؤكدًا أنها ليست مصرية الجنسية.

وفي الوقت نفسه، أثار حسام حبيب الجدل مجددًا برسائل نارية على "إنستجرام" الذي رصده الموجز، وجه فيها اتهامات مباشرة لجمهور طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وبعض المحيطين بها، مهددًا بكشف أسرار خطيرة عنهم.

حسام حبيب

ارتباط حسام حبيب رسمي وخطوبة قريبة

أكد الفنان حسام حبيب أنه دخل في علاقة رسمية مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنها لا تحمل الجنسية المصرية.

وأضاف أنه بصدد تحديد موعد رسمي لإقامة الخطوبة خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية العروس أو موعد الحفل.

ألبوم جديد في الصيف

من جهة أخرى، كشف حسام حبيب عن خططه الفنية المقبلة، معلنًا عن اقتراب طرح عدد من أغاني ألبومه الجديد خلال موسم الصيف القادم، حيث أشار إلى أنه انتهى بالفعل من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني التي ستشكل محتوى الألبوم.

هجوم علني على جمهور شيرين

وفي منشورات نارية عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في تطبيق إنستجرام، تحدث حسام حبيب عن تعرضه لهجوم شرس من جمهور طليقته شيرين عبد الوهاب، عقب عرض برومو حلقة لها في برنامج رامز جلال.

وقال: "بشكر ربنا إن في ناس سمعتني من غير هجوم وتهديد، وحرروني من رعب صفحاتها والألتراس بتاعها اللي فضلوا مصرين على إيذائي".

تهديدات بكشف الحقائق

ألمح حسام حبيب إلى أنه بصدد فضح عدد من الأشخاص المحيطين بشيرين، والذين بحسب قوله تسببوا له في أذى نفسي ومادي كبير.

وتابع: "أنا لسه هعرفكم على الناس اللي عايشة معاها وضروني إزاي، وهخليهم عبرة لمن يعتبر، لأنهم فاكرين إنهم هيفلتوا من المواجهة".

اتهامات لممرض من بلقاس

وفي منشور آخر، اتهم حسام حبيب أحد مشرفي الصفحات الموالية لشيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى إبراهيم ويعمل ممرضًا من بلقاس بالتحريض ضده وتمويل الحملات الإلكترونية المسيئة له.

وأشار إلى أن هذا الشخص يتلقى دعما مباشرا من جهات قريبة من الفنانة شيرين، متوعدًا بكشف الحقائق قريبًا ومحاسبة كل من شارك في الإساءة إليه.

حسام حبيب

رسالة إلى شيرين وتحذير للجمهور

واختتم حسام حبيب تصريحاته برسالة غير مباشرة إلى شيرين عبد الوهاب، محملًا إياها مسؤولية تصرفات فريقها ومقربيها، حتى لو لم تكن تعلم بما يدور خلف الكواليس.

وأكد أنه لن يصمت بعد اليوم، وسيتخذ كل الخطوات القانونية لكشف الحقيقة أمام الرأي العام، قائلًا: "اللي انتم مخبيينه عليها والضرر اللي اتسبب فيه ليا وليها هخليهم عبرة، ومش هسكت".

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