حسام حبيب يعلن خطوبته وسط سخرية إعلامية وهجوم إلكتروني.. التفاصيل الكاملة

في تطور جديد على الساحة الفنية، أعلن الفنان حسام حبيب عن ارتباطه رسميًا بفتاة من خارج الوسط الفني، الأمر الذي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد سخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان من خطيبته الجديدة، ويرصد الموجز التفاصيل كاملة.

مي العيدان تسخر من خطيبة حسام حبيب

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة عبر حسابها على إنستجرام، بعد نشرها مقطع فيديو يتضمن صورًا لـ"سارة"، خطيبة حسام حبيب الأردنية الجنسية، وأرفقت العيدان الفيديو بتعليق ساخر قالت فيه: "ألف ألف مبروك.. أعرفكم بالضحية الجديدة"، في إشارة إلى زيجات حسام السابقة وتحديدًا علاقته المثيرة للجدل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

حسام حبيب يعلن ارتباطه رسميًا

في تصريحات صحفية، أكد حسام حبيب خبر ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنها غير مصرية الجنسية، دون الكشف عن هويتها بشكل واضح، وصرح بأن الخطوبة الرسمية ستتم خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد في صيف 2025.

تحضيرات فنية بالتزامن مع الخطوبة

من جهة أخرى، يعمل حسام حبيب على الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه المنتظر، الذي قرر طرحه في الصيف. ويأمل من خلاله العودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة من التوقف.

هجوم من جمهور شيرين.. ورد ناري من حسام

لم تمر الأخبار الشخصية لحسام حبيب مرور الكرام، إذ تعرض لهجوم من جمهور طليقته شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد ظهور مقتطفات له في برومو برنامج "رامز"، ما دفعه للرد من خلال حسابه على "إنستجرام".

وقال حسام حبيب: "بشكر كل الناس اللي سمعتني من غير هجوم أو تهديد.. هعرفكم الناس اللي حواليها مين وضروني إزاي، وهاخليهم آية وعبرة لمن يعتبر". وتوعد بالكشف عن أسماء ومعلومات تخص مقربين من شيرين، وعلى رأسهم أحد مسؤولي صفحات السوشيال ميديا، ويدعى "إبراهيم" وهو ممرض من بلقاس، يتهمه حبيب بإدارة حملات ضده.

لماذا عاد حسام حبيب لفتح الملفات القديمة؟

ردًا على تساؤلات الجمهور بشأن عودته لفتح ملفات ماضية، أوضح حبيب أن السبب الرئيسي هو استمرار الهجوم عليه من حسابات ومجموعات إلكترونية، قال إنها تدار من قبل أشخاص يعملون ويقيمون مع شيرين، مضيفًا: "هي المسؤولة عنهم، حتى لو كانت لا تعلم".

حسام حبيب يتوعد بكشف المستور

اختتم حبيب تصريحاته برسائل مباشرة حملت تهديدًا مبطنًا لمهاجميه قائلاً: "اللي فاكرين مش هعرف حقيقتهم غلطانين.. أقسم بالله هخليهم عبرة". وأكد أنه بصدد نشر مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، مما يشير إلى تصاعد التوترات بينه وبين فريق طليقته السابق.

تُعيد هذه التطورات للأذهان فصول العلاقة المعقدة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، والتي شغلت الرأي العام لسنوات، وبين إعلان ارتباط جديد وهجوم إلكتروني متبادل، يظل اسم حسام حبيب حاضرًا في دائرة الضوء، سواء في الفن أو الحياة الشخصية.

اقرأ أيضًا:

رامز إيلون مصر.. حكاية حسام حبيب مع ملكة جمال مصر ونجلة عضو مجلس شعب سابق



حسام حبيب ضحية رامز جلال اليوم في رامز إيلون مصر.. ومفاجآت نارية

