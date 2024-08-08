تأثير الفن التشكيلي والرياضة على اختيارات حسن العدل ودور المسرح في حياته

تحدث الفنان حسن العدل، خلال ندوة وحفل توقيع لإصدار المهرجان القومي للمسرح المصري حول خصوصية مصر وشعبها وتأثير نشأته في القرية وأقاربه الطيبين على حياته، مُتابعًا:" مصر وشعبها لهم خصوصية شديدة، وحباها الله بناس لهم طابع مميز، وهذا ما تأثرت به منذ نشأتي في القرية وأهلها الطبيين وأقاربي الذين لديهم طاقة دفئ ومحبة هائلة"، ويرصد الموجز في السطور التالية أبرز تصريحاته.

تصريحات حسن العدل

واستذكر العدل بداية مسيرته الفنية منذ المرحلة الابتدائية، حيث تعلم من أستاذه كيفية أداء متوازن بين الحركة والحديث، بالإضافة إلى اهتمامه بالفن التشكيلي وممارسة الرياضة، ما ساهم في تشكيل شخصيته واختياراته، مُضيفًا:" قدمت أدوارًا متعددة منذ أن كنت طالب في المرحلة الإبتدائية، وتعلمت من أستاذي بالمدرسة كيفية عمل أداء متوازن وكيف أجمع بين الحركة والحديث في نفس الوقت، وتعلمت الفن التشكيلي منذ المرحلة الابتدائية، فتولد لدي إشباع من خلال الذاكرة البصرية، هذا بخلاف ممارستي الرياضة، فكل ذلك كان له مؤثرات في شخصيتي واختياراتي”.

تأثير سور الأزبكية على حياة حسن العدل





وأبرز العدل دور سور الأزبكية كثروة قومية في مصر، حيث كان مصدر إلهام لأهم أعماله المسرحية، مثل رواية "الرجل الذي فكر"، التي شجعته الدكتورة هدى واصف على تقديمها كمسرحية عام 1999، مُضيفًا :"يعد سوق الأزبكية للكتب هو ما تربينا عليه، ومنه استقيت العديد من الأعمال المسرحية من وحي الكتب التي قرأتها من الأرفف كرواية الرجل الذي فكر لنفسه".

المسرح في حياة حسن العدل

وأكد أن جميع الشخصيات التي قدمها كانت تحمل مسافة واحدة من قربها له، حيث كان يندمج مع كل منها بحالة من التوحد،كما تحدث عن تجاربه في المسرح القومي، لافتًا أنه قدم أكثر من 70 مسرحية، منها أكثر من 50 عرضًا على المسرح القومي، وأنه كان يضع أولوية العمل المسرحي في حياته المهنية، مُعقبًا:"لقد قدمت اكتر من 70 مسرحية، منهم أكثر من 50 عرض على المسرح القومي، وكان دائما المسرح بالنسبة لي أولوية، حتى عند الجمع بين السينما والتلفزيون والمسرح، كنت اشترط أولوية العمل المسرحي".

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