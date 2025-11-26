انتهاء تصوير مسلسل المايكرو دراما "غرفة التحقيق"

انتهاء تصوير الموسم الأول

انتهى صناع مسلسل المايكرو دراما "غرفة التحقيق"، أمس الثلاثاء، من تصوير الموسم الأول من العمل، ويرصد الموجز التفاصيل.

طاقم العمل والإنتاج

مسلسل "غرفة التحقيق" من إنتاج شركة ستوري لاب بالتعاون مع شركة هاما، وتم تنفيذه ضمن مشروع "100 مسلسل ومسلسل"، ويشارك في بطولته كل من عمر السعيد، إلهام وجدي، تميم عبده، محمد نشأت، ومن تأليف شادي عبد الله، وإخراج عمرو قورة.

ما هي تجربة المايكرو دراما؟

تُعد تجربة "المايكرو دراما" من الأنماط الدرامية الحديثة التي ظهرت لأول مرة في الصين، وتتميز بتصويرها بالوضع الرأسي بما يناسب المشاهدة عبر الهواتف الذكية، حيث يتراوح عدد حلقاتها عادة بين 50 حلقة قصيرة، تتراوح مدة كل منها من دقيقة إلى خمس دقائق فقط.

اتساع سوق المايكرو دراما عالميًا

يأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التطور السريع في صناعة المحتوى عالميًا، إذ أصبحت "المايكرو دراما" السوق الأسرع نموًا مقارنة بأشكال الدراما التقليدية الطويلة، نظرًا لملائمتها لوتيرة المشاهدة الحديثة عبر المنصات الرقمية.

