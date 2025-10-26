شبورة كثيفة صباح الأحد وحرارة مرتفعة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 ، أجواءً خريفية معتدلة في مجملها، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل أول الليل، يميل للبرودة مع ساعات الفجر المتأخرة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية في الصباح

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، تمتد من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحاً، وتؤثر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، مروراً بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة إلى حد الانخفاض الكبير في الرؤية الأفقية ببعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

رذاذ خفيف وأمطار محدودة على السواحل

كما تتوقع الهيئة ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع احتمال تساقط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 أكتوبر

القاهرة الكبرى: العظمى 30°، الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 19°

مطروح: العظمى 26°، الصغرى 18°

سوهاج: العظمى 34°، الصغرى 19°

قنا: العظمى 36°، الصغرى 21°

أسوان: العظمى 37°، الصغرى 22°



تحذيرات ونصائح من الأرصاد للمواطنين

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب انخفاض مستوى الرؤية في الشبورة الكثيفة، وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واستخدام أنوار الضباب.



كما نصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية مناسبة مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه للحفاظ على الترطيب، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. أجواء خريفية نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا وارتفاع الحرارة جنوبًا

شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة .. تفاصيل طقس الأحد في مصر