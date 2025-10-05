رابط موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الأسبوعي 2025..خطوات الدخول والحصول على الاختبارات

مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2025 – 2026، تصدّر رابط موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الأسبوعي 2025 قائمة اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لرغبتهم في معرفة كيفية تحميل التقييمات المقررة على صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

رابط التقييمات الأسبوعية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في إطار خطة الوزارة لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب منذ الأسابيع الأولى للعام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه التقييمات هو تعزيز التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر، والتأكد من متابعة استيعاب الطلاب للمواد الدراسية أولاً بأول.

طريقة الحصول على تقييمات وزارة التربية والتعليم 2025

يمكن لجميع الطلاب الدخول على الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم وتحميل التقييمات باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. الضغط على أيقونة المنصات التعليمية. اختيار بوابة التعليم الإلكتروني. تحديد المرحلة الدراسية (ابتدائية – إعدادية – ثانوية). اختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي (الأول). تحديد المادة الدراسية المطلوبة. الضغط على نوع المحتوى واختيار "تقييمات الأسبوع الأول – الثاني – الثالث". تظهر للطالب قائمة بالتقييمات الجاهزة للتحميل أو الحل.

بديل آخر لتحميل التقييمات من موقع الوزارة

أتاحت الوزارة أيضاً طريقة أخرى للوصول إلى التقييمات من خلال نفس البوابة الإلكترونية، وذلك عبر اختيار الكتب التفاعلية، ثم الدخول إلى الدرس المطلوب، وبعدها تظهر قائمة بالأنشطة والتقييمات الخاصة بالمادة، هذه الطريقة تمنح الطلاب فرصة أكبر للتدريب العملي على المحتوى الدراسي.

أهداف التقييمات الأسبوعية

تهدف هذه التقييمات إلى:

رفع مستوى المتابعة المستمرة لأداء الطلاب.

مساعدة المعلمين على تحديد نقاط القوة والضعف.

تعزيز مشاركة أولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم الدراسي.

تشجيع الطلاب على المذاكرة المنتظمة منذ بداية العام.

تسهيلات إضافية من وزارة التعليم

لم تقتصر جهود وزارة التربية والتعليم على توفير التقييمات إلكترونياً، بل قامت أيضاً بتوزيع كتيبات ورقية على الطلاب داخل المدارس، لضمان وصول المحتوى إلى الجميع، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الإنترنت.

كما أعلنت الوزارة أنها ستستمر في تحديث المحتوى بشكل أسبوعي بما يتماشى مع سير الخطة الدراسية، مع إضافة مواد تفاعلية جديدة تساعد الطلاب على التدريب العملي وحل الأسئلة المتوقعة في الامتحانات.

رابط التقييمات الأسبوعية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول مباشرة على رابط موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الأسبوعي 2025 عبر البوابة الإلكترونية للتعليم، والبدء في تحميل التقييمات الخاصة بكل مادة ومرحلة دراسية.

