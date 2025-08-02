لو مستني القبض .. اعرف مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

سؤال يتكرر كثيرا كل شهر ، وينتظر إجابته جميع الموظفين بالدولة، وهو موعد صرف الرواتب، وهو ما توضحه وزارة المالية مع بداية كل شهر، في كتابها الدوري، ومع اقتراب نهاية شهر أغسطس، تتزايد تساؤلات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشأن مواعيد صرف الرواتب، بالتزامن مع بدء تطبيق الحزمة الحكومية الجديدة لتحسين الأجور التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي، في خطوة تستهدف مواجهة الأعباء الاقتصادية ودعم الأسر المصرية.

زيادات جديدة في المرتبات.. دعم حقيقي لمواجهة الغلاء

بدأت الحكومة في تطبيق حزمة زيادات مالية على رواتب العاملين بكافة الدرجات الوظيفية، شملت:

رفع الحد الأدنى لراتب الدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه بدلًا من 12,200.

زيادة راتب الدرجة السادسة من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

في قطاع التعليم، ارتفع راتب المعلم في الدرجة السادسة من 4,000 إلى 6,000 جنيه.

أما المعلم بدرجة مدير عام، فصعد راتبه إلى 9,200 جنيه.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة لتعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل ضغوط اقتصادية تشهدها معظم الأسر.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025

حددت وزارة المالية السبت 24 أغسطس 2025 موعدًا لبدء صرف رواتب شهر أغسطس، وذلك من خلال البنوك الحكومية والخاصة، مع تنظيم آلية الصرف على مدار أيام متعددة لتفادي الزحام، خاصة في:

المناطق الريفية

المراكز التي تعاني من نقص ماكينات الصراف الآلي

ملاحظات هامة للممولين والموظفين

أكدت رشا عبدالعال، أحد قيادات مصلحة الضرائب، أن يوم 12 أغسطس هو آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدّلة لضريبة المرتبات.

يُنصح الموظفون بمتابعة حساباتهم البنكية وتطبيقات الرواتب لمعرفة موعد الصرف الدقيق وفقًا للجهة التابعين لها.

زيادة مرتقبة بنسبة 15%.. أبرز مستجدات تحسين الأجور

تشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة بصدد استكمال خطة تحسين الرواتب، وقد يتم تطبيق زيادة إضافية بنسبة 15% على الأجور الأساسية خلال الربع الأخير من 2025، وهو ما يمثل دفعة جديدة لدعم العاملين ومواجهة التضخم.

خطوة نحو تحسين المعيشة

تمثل هذه الزيادات انفراجة حقيقية للموظفين في ظل الضغوط المعيشية، خاصة مع ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات. وتؤكد الحكومة من خلال هذه القرارات استمرارها في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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